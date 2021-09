Jugador del Universitario de Panamá da positivo a covid y no estará ante Motagua  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Uno de los principales jugadores del Universitario de Panamá fue detectado con covid-19 por lo que no estará en el juego ante Motagua por la vuelta de los octavos de final de la Liga Concacaf esta noche en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.



La noticia la confirmó el mandamás del elenco canalero, Gary Stempel, que además lamentó la ausencia de varios de sus jugadores por lesión.



Sergio Ramírez es el defensa que salió positivo al letal virus antes de hacer el viaje a Honduras para enfrentar el compromiso internacional.



Tenemos a varios jugadores que por diferentes motivos no pueden estar para mañana. Sergio Ramírez, el central que salió falso positivo por covid-19 el día que nos hicieron el examen y para los protocolos de Concacaf salió positivo y no pudo viajar", explicó Stempel.



Motagua y el Universitario se verán las cara esta noche en la capital hondureña para definir quién irá a los cuartos de final del certamen.