Cuando termine los simulacros de transmisión empresa argentina recibirá adelanto del 50%

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) quedó indefenso al aceptar a una empresa que no cumplió con las leyes hondureñas para instalar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). En estos términos se pronunció el miércoles el presidente de este organismo, Kelvin Aguirre, al referirse a la firma argentina MSA que, en vez de una garantía bancaria hondureña, presentó una caución de una aseguradora argentina, de donde es originaria.



Aguirre, que representa los intereses del Partido Nacional en el CNE, fue derrotado dos a uno por las consejeras Ana Paola Hall (Partido Liberal) y Rixi Moncada (Libre), quienes aceptaron los documentos presentados por la empresa argentina que proveerá el programa para el TREP.

DE INTERÉS: Prohíben a funcionarios inaugurar obras públicas para atraer votantes



“Se deben proteger los recursos del pueblo en caso de que esta empresa incumpla”, dijo el consejero presidente.



“No voy a defender a ninguna empresa, más bien vamos a estar expectantes, vamos a velar que cumpla a pesar de que no presentó la garantía bancaria y que estas alternativas (opciones) que se presentaron no están dentro de la Ley de Contratación del Estado y, por lo tanto, considero que no procede legalmente”, añadió.



Para este funcionario electoral “hay riesgos altísimos y más cuando una empresa no puede presentar una garantía”.

VIDEO: Nasralla ignora a representante de Libre y es tildado de 'machista'



“A MSA se le debe adelantar el 50 por ciento del costo del contrato a partir del momento en que termine las pruebas de transmisión. El contrato es por alrededor de siete millones de dólares (175 millones de lempiras)”, recordó.



Por su parte, la expresidenta del ente colegiado, Ana Paola Hall, defendió los dos votos a favor de la contratación de la empresa argentina. ¿Saben cuál era la segunda opción?, preguntó y luego ella misma respondió: “Ir a una contratación directa, una adjudicación directa al estilo 2017”.

VEA: Con voto en contra de Aguirre aprueban la contratación de la firma argentina MSA