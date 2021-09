Palmerola será el aeropuerto con menos mangas y más alejado en Centroamérica

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras seguirá a la cola de los aeropuertos internacionales de la región centroamericana a pesar de inaugurar una nueva terminal en Palmerola, Comayagua. El próximo 15 de octubre, aún sin terminar, Palmerola pasará a ser el aeropuerto más grande y moderno de Honduras, pero no logrará igualar o superar a los demás de la región central de América.



El nuevo aeropuerto para la capital seguirá siendo limitado para encarar a las otras terminales vecinas, que desde hace mucho años han invertido en esta industria.

EL HERALDO Plus comparó las condiciones de la nueva terminal -próxima a operar en Honduras- con las de El Salvador, Guatemala, Panamá, Costa Rica y Nicaragua.



Todas superan a Palmerola en número de puertas de embarque, en longitud de pista y en la distancia que hay para llegar a sus capitales.



Haciendo referencia a Palmerola, su terminal solo contará con siete puertas de embarque, la longitud de la pista es de 2,440 metros lineales y se ubica en el kilómetro 73 de la carretera CA-5 Norte, partiendo de El Carrizal. El competidor más cercano de Palmerola en distancia es el aeropuerto internacional de El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, conocido como Comalapa.



Es considerado el segundo aeropuerto más puntual del mundo en la categoría de aeropuertos pequeños, de acuerdo con el Ranking Punctuality League 2020. Comalapa en su terminal cuenta con 23 puertas de abordaje, tiene una pista de 3,200 metros lineales, 760 metros más larga que Palmerola, y se ubica a 40 kilómetros de San Salvador.

Otras terminales

El aeropuerto La Aurora de Guatemala es más amplio, al contar con 25 puertas de abordaje, tiene una pista de 2,990 metros de largo y está localizado a seis kilómetros de Ciudad de Guatemala. En Costa Rica el Juan Santamaría es considerado el aeródromo más importante de ese país, tiene 16 puertas de abordaje y la pista mide 3,012 metros, mientras que la distancia de la ciudad de San José es de apenas 18 kilómetros.



El aeropuerto internacional Augusto C. Sandino de Nicaragua es al que se le acerca un poco Palmerola, ya que este cuenta con 10 puertas de abordaje y la pista tiene una longitud de 2,442 metros, pero la distancia de Managua solo es de 11 kilómetros.



La terminal aérea que no se compara con ninguna de las demás es Tocumen, Panamá, ya que tiene 62 puertas de abordaje, la pista mide 3,050 metros lineales y está a 20.9 kilómetros de Ciudad de Panamá.



Michael Wehmeyer, presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas (AHLA), consideró que Palmerola es el punto de partida, pero no se puede poner a la misma altura de otros aeropuertos de Centroamérica que han crecido en esta industria.

