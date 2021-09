Britney Spears se libera de la tutela de su papá Jamie

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- ¡Una victoria para Britney! Una jueza suspendió este miércoles a Jamie Spears, padre de la cantante, como su tutor después de 13 años de controlarle la vida y dinero.



Brenda Penny, jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, estuvo de acuerdo con la petición de Britney y su abogado Mathew Rosengart de que su papá dejara de ejercer como el tutor. La togada argumentó que el acuerdo "refleja un ambiente tóxico".



“La situación actual es insostenible”, dijo Penny después de escuchar los argumentos de ambas partes. “Refleja un ambiente tóxico que requiere la suspensión de Jamie Spears”.



La suspensión de Jamie Spears tiene efecto inmediato y será reemplazado con un tutor provisional "en el mejor interés" de Britney Spears, dijo Penny.



Agregó: "El señor Spears debe entregar todos sus activos y poderes como tutor".

Jamie Spears se convirtió en el tutor de su hija en 2008 luego que la intérprete de "Baby one more time" atacara a un paparazzi en una gasolinera.



El padre de la famosa tenía el control financiero y personal de la cantante. El documental "Controlando a Britney Spears" reveló que su padre mantenía una extrema vigilancia sobre lo que hacía hasta el punto de escuchar lo que hablaba en su habitación con su pareja e hijos.

Hombre cruel

El abogado de Britney había solicitado esta semana la remoción inmediata de Jamie Spears en una petición presentada ante la justicia.



"Cada día que pasa con él como su tutor -cada día y cada hora- es un día en que le causa angustia y dolor a su hija", dice el documento.

Jamie Spears "es un hombre cruel, tóxico y abusivo", dijo en el tribunal el abogado de Britney, Mathew Rosengart.



Los abogados de la artista dijeron que las afirmaciones del documental sobre Jamie revelaban "horribles y excesivas violaciones de la privacidad de su hija adulta".