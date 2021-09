Hernán Medford: 'No ir al mundial sería un desastre para Honduras'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Suena el teléfono y del otro lado aparece la acentuada “erre” de la voz de un Pelícano muy distante de ese entrenador pasional, estresado y polémico que se deja ver en los banquillos. “Estoy relajado, en mi vida privada soy totalmente diferente, soy otra cosa”, cuenta Hernán, de apellido Medford y de apodo Rey de Midas; claro, no todos los técnicos pueden presumir de haber levantado títulos en tres países (su natal Costa Rica, Guatemala y Honduras): “Dichosamente me ha ido bien”, enarbola la bandera del orgullo este director técnico de 53 años.



A la espera de que “salga un proyecto interesante” después de haber emigrado del Cartaginés en abril, esta pausa le viene como anillo al dedo debido a que le sirve “para cargar energías porque en esta carrera uno se estresa mucho y hay mucha presión”, aunque al exestratega de la Selección de Honduras le “es imposible desligarse del fútbol”.



A propósito de la H, claro que “hay una espina” por solo haberle dado cuatro meses en el cargo en aquel 2014, pero él se ilusiona con tener “una nueva oportunidad para demostrar que uno puede hacer las cosas bien”. De momento se pone el traje de analista para hablar del proceso de Fabián Coito y para vislumbrar “el partido de vida o muerte” del 7 de octubre entre Honduras y Costa Rica...



Profesor, un gusto saludarlo hasta Costa Rica. Me imagino que ahora mismo está relajado...



Claro, estos momentos me sirven para desestresarme. Fuera del campo soy tranquilo, lo que pasa es que mi profesión la vivo mucho; es algo que me ha dado éxitos porque uno tiene su forma de ser y no puede cambiar el carácter.



¿Se fue peleado con la gente de la Fenafuth, tras su paso en la Selección?



Eh... lo bueno es que los que estaban en ese momento ahora no están (el fallecido Rafael Callejas y el expulsado del fútbol Alfredo Hawit). Con el currículo que yo tenía lo que me hicieron no fue bueno, no me dieron el tiempo debido pero todo da vuelta.



¿Se sintió utilizado?



Sí, sí, totalmente utilizado y más con mi hoja de vida, no me podían hacer eso. Me faltaron el respeto, me engañaron. Ya se estaba manejando por debajo de la mesa la llegada de otro entrenador del que no quiero ni decir su nombre (Jorge Luis Pinto). Pero existe un karma y vimos que ese técnico no logró el objetivo. Lástima por Honduras pero las cosas que empiezan mal, terminan mal.



Su última experiencia en los banquillos terminó en abril con los colores del Sport Cartaginés. Foto: Cortesía





Respecto a la H actual, ¿cómo ha visto este proceso de Fabián Coito?



Pues ha sido un subibaja. Con Fabián Coito somos amigos desde que jugamos juntos un año en México (en Pachuca, en 1996) y no le han salido las cosas muy bien en esta eliminatoria, ha dejado ir puntos y Honduras no ha sido constante; es una buena Selección pero tiene mucha presión, similar a lo que estamos viviendo en Costa Rica, así que el clásico será importante para la continuidad de Coito.



Curtido de eliminatorias, ¿cómo ha visto el inicio del octogonal?



Un poquito raro, tal vez esperábamos que un equipo como Estados Unidos estuviera más arriba y que Honduras no estuviera padeciendo mucho... en el caso de Costa Rica al principio no teníamos esperanzas y por eso trajeron un entrenador nuevo (Luis Suárez) pero con tan poco tiempo en el cargo seguro que le iba a costar. La otra semana viene un partido sumamente importante contra Honduras en donde el que pierda se quedaría tambaleando y podría quedarse afuera.



Contra Estados Unidos la afición pidió la cabeza de Coito, ¿será que el hondureño es muy eufórico?



Eso pasa en todos lados. La vez pasada que nosotros empatamos contra Jamaica no le silbaron a Suárez porque solo había tres mil aficionados en el Nacional pero a estadio lleno le pudieron haber silbado a Suárez, a mí o al que estuviera.



Claro. Y es que a Luis Suárez tampoco le ha ido nada bien en Costa Rica...



No, no le ha ido bien porque ha tenido poco tiempo de trabajo... sin embargo ya lleva nueve partidos disputados y la realidad es que no se ve a qué juega nuestra selección, está totalmente en deuda. Y te digo que tanto para Costa Rica como para Honduras no ir al mundial es un desastre, tanto deportivo como económico.



¿Cómo analiza el presente de los dos?



Para Costa Rica se ve muy difícil porque el cambio de generación no se hizo y tenemos un entrenador que tiene muy poco tiempo al mando. Honduras sí tiene un proceso con Coito, aunque en estos momentos no se le están dando los resultados; veo dos selecciones complicadas y que en octubre se van a jugar una final, se van a jugar la vida, porque al que pierda es al que más se le complicará la cosa.



¿Cómo cree que será ese clásico?



Honduras estará en su casa, tendrá el apoyo de su afición y eso es algo ventajoso. Hay que esperar qué tipo de estrategia va a utilizar Luis Suárez para contrarrestar a una Honduras desesperada, con ansias de ganar y de no dejar ir más puntos del Estadio Olímpico.



¿Será bueno un punto para Costa Rica?



Sería bueno siempre que se les gane a El Salvador y Estados Unidos. Ya que Costa Rica dejó ir puntos en su casa en San José, tendrá que ir a buscar a fuerza la victoria de visita.



¿Cree que a Honduras le ajusta con este cambio generacional para ir a Qatar?



Yo creo que sí, tiene buenos jugadores, pero dependerá mucho de lo que pase en octubre. Les mando un consejo a los de la Bicolor: que se la crean un poco más porque yo estuve allí y sé que tienen jugadores con muchas condiciones. Si se la creen, ténganlo por seguro que Honduras tendrá mucha posibilidad de ir al Mundial de Qatar...

Hernán Medford tuvo un paso fugaz por la Selección de Honduras. Foto: Cortesía

