¿Cómo hace Khloé Kardashian para cambiar pañales con las uñas largas? Aquí su secreto

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- ¿Criar a un bebé significa abandonar por completo el cuidado personal, la elegancia y el glamur? Ciertamente, para Khloé Kardashian esto no va consigo, pues la socialité ha dejado en claro que nunca sacrificará su imagen por las labores maternales.

Pero, entonces, ¿cómo las hace? Tras una entrevista concedida este lunes a The Late Late Show de James Gordon, la empresaria sacó a la luz uno de sus secretos más escondidos y que se relaciona directamente con su pequeña hija True Thompson.

Y es que la también modelo, apareció en el set luciendo unas afiladas uñas acrílicas multicolor que llamaron rápidamente la atención del conductor británico, quien de forma curiosa preguntó: "¿Siempre las traes así? ¿Siempre están así de afiladas?".



A lo que la estrella de 36 años respondió que sí, añadiendo -incluso- que solían ser más afiladas. "Vivo mi vida como cualquiera", explicó. "Todo mundo se maravilla con el largo de mis uñas".

De igual forma, aclaró que pese a las continuas críticas sobre su aspecto y cómo debería cuidar de su hija, ella siempre se había hecho cargo de las necesidades de su primogénita, aun con las uñas 'kilométricas' que llevaba entonces.

"Cuando tienes un bebé a la gente le resulta fascinante", comentó Khloé. La clave, explicó, es llevar las uñas de forma cuadrada, en vez de anguladas y afiladas. "De la misma manera en que me puedo asear a mí misma, puedo asear a alguien más", agregó entre risas.

Esta no es la primera vez que la socialité habla de lo llamativo de sus uñas. En 2019 reaccionó en contra de los 'haters' que la cuestionaban por la forma en cómo lucía y los deberes hacia su bebé recién nacida.

A través de su cuenta de Twitter escribió: "Es molesto que la gente se la pase hablando de mis uñas. Créanme, me las sé arreglar. Así como me encargo de mí misma me encargo de mi bebé. Hay cosas más serias de las qué hablar".

