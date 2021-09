Demi Lovato sobre su encuentro con extraterrestres: "Son amigables y cariñosos"

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La exestrella de Disney, Demi Lovato, reveló que vio un platillo volador muy cerca de ella en el Parque Nacional Joshua Tree, California, y que fue un momento alucinante que le hizo cambiar la forma en que ve al mundo.



"Salimos al desierto en Joshua Tree y básicamente vi un platillo azul que estaba a unos 15 metros de distancia, tal vez menos, era como si flotara sobre el suelo. Bajó a los tres metros como si me siguiera (...) Fue una experiencia hermosa e increíble", comentó.



Agregó: "Tienes una sospecha y luego, de repente, esa sospecha se confirma", por lo que "cambió la forma de ver el mundo".

Vea aquí: Las 15 teorías conspirativas más famosas del mundo



Lovato dijo que está intentando descubrir, junto a su hermana Dallas y su mejor amigo Matthew Scott, "la verdad sobre el fenómeno Ovni".



La experiencia de Demi en busca de la "verdad y lo inexplicable" es contada en un documental llamado: "Unidentified with Demi Lovato".





Experiencia profunda

La primera vez que Demi tuvo una "experiencia profunda" con seres fuera de este planeta fue en su cumpleaños 28, según dijo en una entrevista.



"Hice contacto [con extraterrestres] y fue una experiencia alucinante. Desde entonces, comencé a investigar más esto y quería hacer un programa al respecto. Estábamos mirando las estrellas e intentamos hacer este protocolo en el que haces contacto, y de repente algo apareció directamente sobre nosotros en el cielo. Luces enormes que hicieron un signo de interrogación en el cielo antes de que la figura iluminada desapareciera", explicó.



Añadió: ”Me di cuenta entonces de que mi vida probablemente iba a cambiar de una manera espiritual”



De igual forma, Lovato asegura que los extraterrestres son seres cariñosos e inteligentes que solo buscan el mejor interés para el planeta.



“Durante los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado no solo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos, tanto en el cielo como a metros de mí”, explicó la artista al hablar sobre unos retiros que ha realizado en el Parque Nacional de Joshua Tree, ubicado en California.