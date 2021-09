Federación de Surinam y el Moengotapoe envían carta de disculpas al Olimpia: 'La sanción fue drástica'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Federación de Honduras informó este martes que recibieron una carta de la Federación de Surinam para disculparse con el Olimpia por el escándalo de la repartición de dólares en el camerino, acción que les costó la expulsión de la Concacaf League.



"La Federación de Surinam y el presidente del Inter MT (Ronnie Brunswiljk) enviaron una carta en la que piden disculpas para que se le fuese trasladada al Club Deportivo Olimpia en la que explican que ellos en ningún momento quisieron causar el daño al club hondureña. Ambas era dirigidas a Jorge Salomón. Nosotros vamos a trasladarlas y el Olimpia está en libertad de responder", comentó José Ernesto Mejía, secretario de Fenafuth.

Para el secretario de Fenafuth, la expulsión de Olimpia de la Concacaf fue muy drástica.



"Como Federación lamentamos lo que pasó, le dimos el respaldo al Olimpia y estamos seguros que esto no volverá a ocurrir. En mi opinión, la sanción fue drástica, no había necesidad de descalificar al Olimpia, allí solo cabía una advertencia ya que en el video se ve que no hay grabación secreta, hubo nada malo, solo fue un momento jocoso donde el presidente del club, un personaje que quería 15 minutos de fama y Olimpia pagó los platos rotos", explicó.

LEA: ¿Cuáles son los precios de los boletos para el Honduras vs. Costa Rica y Jamaica?



Olimpia no ha vuelto a referirse al tema. Por ahora todo está en manos del abogado que contrataron, pero seguramente no habrá apelación ya que los videos muestran que se incurrió en el delito de daños y perjuicios morales al honor de la confederación.