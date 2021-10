Chile: diputados aprueban legislar despenalización de aborto

SANTIAGO, CHILE.- La Cámara de Diputados de Chile aprobó el martes legislar un proyecto que busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación en un país sin estadísticas sobre cuántas de estas prácticas se realizan por año.



Hasta ahora la interrupción del embarazo está permitida en casos de violación, peligro de vida de la madre e inviabilidad del feto.

LEA TAMBIÉN: Condenan a cinco cadenas perpetuas al autor de masacre en periódico de EE UU



Por 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones, el pleno de los diputados aprobó legislar el proyecto, que ahora deberán tramitar en detalle. Si la Cámara de Diputados aprueba en detalle la iniciativa, más adelante deberá ser tramitada y votada por el Senado.



En Chile no existen estadísticas sobre cuántos abortos clandestinos se realizan al año y las cifras varían de 30,000 a 120,000. La Corporación Humanas, defensora de los derechos de las mujeres, estima que son entre 60,000 y 70,000.



La despenalización protege a las mujeres ya que no necesitarán acudir a procedimientos clandestinos para finalizar un embarazo, afirman los diputados de centroizquierda que impulsan la iniciativa. De aprobarse, el aborto después de las 14 semanas de gestación seguirá siendo penalizado.



El proyecto pasó al pleno de la cámara baja con un informe negativo de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, por seis votos a favor y siete en contra, luego de que una diputada opositora del centrista Partido Demócrata Cristiano sumó su sufragio al oficialismo de centroderecha. Sin embargo, esa decisión no es vinculante.



“Condenar a una mujer por simplemente hacerse un aborto es inmoral”, dijo la diputada opositora y enfermera Andrea Parra en el debate previo a la votación. “Prefiero abortos seguros a un manto de oscuridad”, agregó.

VEA: Sam avanza por el Atlántico como un poderoso huracán de categoría 4



La diputada comunista Karol Cariola coincidió con algunos de sus colegas que plantearon que la iniciativa debatida está incompleta porque no incluye prestaciones de salud legales que atiendan a las mujeres que buscan interrumpir su embarazo por causales no aprobadas en el país sudamericano.



Por su parte, el diputado oficialista Ramón Barros calificó de “maldito” el proyecto y afirmó que “nadie habla de un ser, de una persona que tiene plenos derechos” mientras mostraba su celular en el que se veía una fotografía de un feto.



“El aborto no es otra cosa que dar muerte a un niño inocente”, agregó el legislador oficialista Cristóbal Urruticoechea.



La ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, cerró el debate con una participación en línea durante la cual dijo que “este gobierno va a proteger la vida siempre, desde su concepción” y aseguró que “ninguna mujer en Chile se encuentra cumpliendo” una pena de cárcel por haber abortado.



El proyecto para despenalizar el aborto durmió en el Congreso durante dos años y medio y recién se reactivó cuando en diciembre de 2020 se aprobó una ley similar en Argentina.

DE INTERÉS: Lava de volcán español acelera su avance hacia el Atlántico