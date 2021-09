Interponen recurso de amparo para entrega del DNI a migrantes hondureños en el extranjero  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La comunidad emigrante hondureña residente en Estados Unidos y Canadá interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la falta de respuesta de la Cancillería en la entrega del Documento Nacional de Identificación (DNI) a los ciudadanos que lo tramitaron fuera de Honduras.



El representante de la comunidad hondureña en Norteramérica detalló que se está terminando el tiempo para que los emigrantes puedan reclamar su DNI.

"Hace seis meses están en pláticas para dotar a nuestros compatriotas en el extranjero y no pasan de pláticas. Tenemos un millón de hondureños que son los que sostienen la economía nacional en el extranjero y son los que están quedando doblemente indocumentados por esta falta de acción del gobierno", manifestó el representante legal.



Cabe mencionar que la vigencia de la actual tarjeta de identidad finaliza el 15 de octubre, por lo que a partir de esa fecha solamente podrá ser utilizado el DNI para realizar trámites y diligencias personales a nivel nacional e internacional, pues será reconocido como la única identificación válida para los ciudadanos hondureños.

Sin esperanza de recibir el DNI

El abogado mencionó que la comunidad hondureña que vive tanto en Estados Unidos como en Canadá ha perdido la esperanza de recibir el Documento Nacional de Identificación por la falta de acción de la Secretaría de Relaciones Exteriores.



"Nuestra diáspora va a quedar doblemente indocumentada, no van a obtener la vieja tarjeta los poquitos que la tienen y no hay esperanzas de que obtengan la nueva tarjeta de identidad solo por la indolencia e inoperancia de la Cancillería, nuestra embajada y nuestro consulado".



El representante de los emigrantes hondureños calificó de inaudito el hecho de que los connacionales aún no han recibido señales de la entrega del DNI por parte de la cancillería y la embajada de Honduras y Estados Unidos, asegurando que incluso este grupo de la población no estaba incluido en el presupuesto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para realizar el proceso de enrolamiento.

No podrán votar en noviembre

Ante esta situación, la comunidad hondureña en Estados Unidos, Canadá, España y otros países con fuerte presencia de compatriotas no podrá ejercer el sufragio en las elecciones generales del 28 de noviembre, ya que el único documento permitido para acudir a las urnas es el DNI.



Asimismo, el representante denunció que durante el enrolamiento solamente fueron registradas 14 mil personas, cifra que no representa la gran cantidad de compatriotas en suelo estadounidense.



"Necesitamos que la Corte Suprema de Justicia sea ágil, que llame al orden a la Cancillería, que llame al orden al RNP (Registro Nacional de las Personas). Estas instituciones tienen un convenio de cooperación que fue firmado en el 2014 y el cual les indica las funciones de cada uno de ellos para que sus oficinas sean de carácter permanen en el extranjero".

Recurso de amparo

El recurso de amparo presentado por el representante de la comunidad hondureña hace una exigencia a la Sala de lo Constitucional para que intervenga ante la Cancillería para que pueda desarrollar de una forma más ordenada el proyecto "Identifícate" en la Embajada y consulados de Honduras en Estados Unidos.



"El recurso de amparo exige que el Identifícate interpuesto ante la Sala de lo Constitucional pueda intervenir sus buenos oficios para que cese la inoperancia y manifiesta indolencia de la Cancillería de la República por su maliciosa omisión violentando el derecho de identificar a más de un millón de hondureños, a quienes se les violenta su derecho solo por vivir en un lugar distante", expresa el documento.

Fuertes denuncias

Por otra parte, el profesional de derecho denunció que al momento en el que se iba a realizar el enrolamiento a unos 300 mil hondureños con 28 kits, los listados de los enrolados ya estaban llenos y 21 de los equipos utilizados para llevar a cabo el proceso se encontraban en mal estado.



"Es vergonzoso que con la cantidad de millones que estamos gastando en el proceso electoral, en el proceso de identificación nacional, no hayan podido mandar kits en buen estado a los Estados Unidos a enrolar a nuestros compatriotas", sentenció el representante.

