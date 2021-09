Mavys, la novia cubana de Diego Maradona, rompió el silencio: "No podía decirle que no"  

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Mavys Álvarez era una menor de edad de tan sólo 16 años cuando fue novia de Diego Maradona en el año 2000. Varios años después de la relación, la mujer, de ahora 37 años, rompió el silencio y cotó cómo se dio la situación amorosa.



Álvarez explicó los motivos por los que permaneció tanto tiempo callada y reveló que tenía miedo de que si contaba su verdad hubieran tomado represalias contra ella y aseguró que no habló “solo fue por eso, por miedo”.



Así comenzó la relación

Según su versión, todo inició cuando caminaba por la calle, en 2000, cuando Maradona había iniciado un tratamiento para la recuperación de su adicción a las drogas, y una persona se le acercó y le propuso conocer al diez argentino.



“Al principio pensé que quien me proponía eso estaba loco. Era un cubano. Después supe que trabajaba en el hotel. En el carro, a unos pasos, nos miraba Carlos Ferro Viera, amigo de Diego. Estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudarlo, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”, contó a un medio internacional.



“En el hotel me recibió Guillermo Coppola, un amigo de Maradona. Ahí me asusté muchísimo porque estaba en toalla y pensé lo peor. Unos minutos después me recibió Maradona. Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien. Nunca se propasó. Me invitó junto a mi familia al día siguiente a cenar al palacio Dupont”, relató.



“Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia".



Sin embargo, después de muchos años piensa que "me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. No escogemos lo que nos toca vivir. Simplemente me dejé llevar. Él me cayó bien. Me deslumbró. Fue una relación consentida”.



Esto pensaba de Maradona

"La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer… Nunca imaginé que después me metería en las drogas, de la que me costó tanto trabajo salir”.



Por otra parte, la familia de Mavys no tomó nada bien la situación: “Mi mamá no lo tomó nada bien. Tampoco mi papá. Pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de los padres", finalizó de narrar a casi un año de la muerte del argentino.