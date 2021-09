Ricky Martin es criticado por retocar su cara y lucir irreconocible

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- Ricky Martin no solo es reconocido por su talento, también lo es por tener uno de los rostros más bellos, lo que parece haber quedado atrás luego de hacerse unos retoques en su rostro que lo hacen lucir irreconocible.



Y es que el cantante puertorriqueño sorprendió a sus fans luego de aparecer en una entrevista promocionando su retorno a la música y con una nueva imagen que no le favoreció.



El rostro del intérprete de "Living la vida loca" lucía visiblemente hinchado.



Martin, que se presentará en el MGM Gran Garden de Las Vegas junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, fue objeto de burlas en las redes sociales por lo que los memes no se hicieron esperar.

Ricky Martin en la entrevista para promocionar sus conciertos.



El boricua fue comparado con Mickey Rourke, Fernando Buelando, Fabián Vena, Zac Efron, famosos que también fracasaron al retocar su rostro para lucir "jóvenes".



No es la primera vez que Martin habría decidido ponerse en manos de especialistas, desde hace varios años hay rumores que se realiza uno que otro retoque que le ayudaban a mejorar el aspecto de su piel y rejuvenecer su apariencia.



Hasta el momento, el cantante puertorriqueño no se ha pronunciado por su nueva apariencia.