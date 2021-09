Habrá vuelos de bajo costo y buses gratuitos desde Toncontín hacia Palmerola

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para garantizar un arribo seguro de pasajeros y trabajadores, el concesionario del aeropuerto internacional de Palmerola promete dar transporte terrestre gratuito y vuelos de bajo costo al iniciar las operaciones.



La nueva terminal aérea se ubica a unos 73 kilómetros de Tegucigalpa y es por esa distancia que muchos no creen en el desarrollo del proyecto.



Ante esto, ejecutivos de Palmerola International Airports (PIA) revelaron a EL HERALDO Plus que están creando el servicio de transporte Palmerola Conect, cuyo concepto es conectar a ambos aeropuertos de formas simultánea.

Son cinco buses ejecutivos nuevos (que ya están comprados) con capacidad para 33 pasajeros, estos se encargarán de llevar a los pasajeros hasta Palmerola, igual que a los empleados que vayan desde la capital.



Las unidades estarán identificadas con el logo del concesionario y serán conducidas por personal certificado por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).



Los autobuses van a salir del aeropuerto Toncontín, que funcionará como la terminal, ya que según el operador este aeropuerto seguirá funcionando para vuelos domésticos y de carga.

Además, habrá servicio de taxi certificado, sin aumento de tarifas; los conductores deben presentar hojas de antecedentes penales y policiales y pasar por exámenes, y los vehículos no deben tener más de seis años de antigüedad.



También se está creando un “puente aéreo” entre Palmerola y Toncontín, con una aeronave ATR-72 que ofrecerá vuelos a un precio de 40 dólares por asiento, es decir, 960 lempiras.



Los ejecutivos de PIA aseguraron a EL HERALDO Plus que no están inventando nada, solo siguiendo los mismo parámetros logísticos que utilizó el aeropuerto de Quito cuando se pasó a Tababela.

