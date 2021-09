TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El momento para que Honduras comience a recibir canon por las operaciones del aeropuerto internacional de Palmerola parece muy lejano. El canon es el impuesto que paga el operador anualmente.



La nueva terminal aeroportuaria para la capital es tres veces más grande que la de Toncontín, tiene siete mangas y la capacidad de mover dos millones de pasajeros por año.



Las instalaciones por dentro se ven amplias y a pesar de que no va a iniciar operaciones completamente terminada, el concesionario Palmerola In-ternational Airports (PIA) promete modernidad, seguridad y pasajes más baratos.

VEA: Cómo luce la terminal de Palmerola a 19 días de su inauguración



¿Pero cuánto pierde el Estado de Honduras? La respuesta es difícil de precisar, lo cierto es que serán millones de lempiras por las condiciones económicas del país, la pandemia por covid-19 y los compromisos contractuales.



El contrato ha recibido una serie de enmiendas a favor del concesionario, basado en que el gobierno ha incumplido con sus compromisos y plazos.



Mediante el decreto 159-2021 se amplió la concesión de 30 a 34 años y seis meses, se les cedió la operación de Toncontín para vuelos nacionales y el concedente desarrollará millonarias inversiones, que ya superan los 80 millones de dólares.

ADEMÁS: Sin estar al cien por ciento alzará vuelo aeropuerto Palmerola

Tráfico de pasajeros

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó las condiciones de movimiento de pasajeros por los cuatro aeropuertos internacionales del país antes y después de la pandemia por covid-19.



En 2019, entre pasajeros nacionales e internacionales, se registraron 1,819,438 movimientos de entradas y salidas en los cuatro aeropuerto internacionales del Honduras, según datos proporcionados por la Oficina de Transparencia de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC).



Pero todo se fue abajo en 2020, cuando los movimientos disminuyeron a 374,349 entradas y salidas de pasajeros nacionales e internacionales, es decir, cayeron un 79.4 por ciento.



Hasta mayo de 2021 el movimiento por Toncontín fue de 344,413 viajeros nacionales e internacionales.

TAMBIÉN: Unas 45 curvas y dos largas rectas separan Palmerola de Tegucigalpa



Michael Wehmeyer, presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas (AHLA), explicó a EL HERALDO Plus que el impacto de la pandemia por covid-19 es enorme.



“Es el peor evento que hemos tenido las líneas aéreas en todo este tiempo, pero al final estamos hablando que en este momento estamos operando con un 55 por ciento de lo que éramos anteriormente”, estimó.



Toncontín, que en este caso viene a ser sustituido por Palmerola, en 2019 tuvo un registro de 476,852 movimientos internacionales.



Pero con la llegada de la pandemia en 2020 este tránsito de viajeros se desplomó en un 81 por ciento, pues apenas se registraron 89,712 entradas y salidas internacionales, de acuerdo con los análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus.

ES DE INTERÉS: El 15 de octubre iniciarán los vuelos desde aeropuerto Palmerola

Impacto

Sin lugar a dudas esto proyecta millonarias pérdidas para el Estado hondureño, ya que la recuperación del mercado aéreo será lenta.



El inciso 9.36 del contrato de concesión de Palmerola establece que el concesionario se compromete a asegurar el pago del canon ofertado a favor del concedente por un monto equivalente al 10 por ciento de los ingresos brutos por concepto de la tarifa de salida de pasajeros internacionales.



“Dicho pago será efectuado por parte del concesionario en el periodo fiscal siguiente, en caso la demanda anual de pasajeros haya superado una cifra equivalente a 600,000 pasajeros internacionales de salida anuales”, cita el documento textualmente.



Lograr llegar a esta meta y superarla será un reto, pues hasta mayo de 2021 Toncontín apenas había registrado 97,153 pasajeros internacionales.

+: Toma fuerza la defensa para conservar aeropuerto Toncontín



Con esos números, para llegar a los 600,000 pasajeros hace falta atraer a más de medio millón de viajeros y, mientras esto sucede, el Estado no tendrán ninguna retribución.



Peter Fleming, director de la División de Aeropuertos de Grupo Emco, declaró a EL HERALDO Plus que “para nosotros el canon es algo secundario, nosotros vamos detrás de los dos millones, si alcanzamos los 600,000 pasajeros el próximo año no se asuste nadie”, alertó.



El ejecutivo dijo que 600,000 pasajeros es poco para lo que piensan mover, ya que el plan es que en los primeros cinco años se pueda cerrar con el millón de pasajeros.



Consideró que más del 30 por ciento de los pasajeros que se iban para San Pedro Sula en busca de bajos precios ahora se quedarán en Palmerola por su mejor ubicación geográfica.

VEA: De la demanda de pasajeros depende el futuro del aeropuerto Toncontín