Abogado de Laura Bozzo revela detalles sobre su paradero y estado de salud

La animadora aseveró a través de sus redes sociales que no está en sus planes abandonar México. FOTO CORTESÍA: @laurabozzo_of

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Mientras los problemas judiciales de Laura Bozzo continúan acrecentándose, el abogado de la conductora decidió romper el silencio para dar a conocer detalles sobre su paradero y las afecciones de salud que padece su cliente.

En entrevista con el programa matutino 'Hoy', Diego Diaz -representante legal de Bozzo- manifestó que hasta el momento ignora el paradero de la peruana, puesto que ella solo tiene comunicación con sus hijas, quienes le han solicitado que llegue a un arreglo con las autoridades.

"Las condiciones jurídicas para que ella se encuentre en prisión preventiva no se dan. Digamos que está combatiendo sus derechos de la vía que se le compete y está combatiendo la injusticia de un juzgador”, expresó el profesional.



Además, la razón por la que aún no se ha presentado ante el juzgado es que "ella ha sido diagnosticada con un problema de enfisema pulmonar grave, mismo que se le enseñó al juzgador. Dos, tiene un problema de depresión clínica diagnosticado, que el juzgador decidió ignorar y condenarla a muerte en una sentencia anticipada", aseguró Diaz.

En tal sentido, el litigante pidió a las autoridades considerar el estado de salud de su representada y así que esta no ingrese a la cárcel. "El sistema de salud de las prisión en México, y más en Almoloya, no es el óptimo para tener a una persona de, además, 70 años, por lo que no debe estar tras las rejas. Por lo menos, en lo que se resuelve", indicó.

Evasión fiscal

La controversial conductora se ha convertido en una de las personas más buscadas del territorio azteca y en 190 países más por evasión fiscal, luego de ser acusada de una defraudación de al menos 12 millones de pesos.

Asimismo, enfrenta una demanda interpuesta por Gabriel Soto e Irina Baeva tras expresarse de forma despectiva de la pareja, hace aproximadamente un año. Sin embargo, esta semana Bozzo perdió el caso por no presentarse a la audiencia. Todavía no se sabe cuál es la sentencia que recibirá la peruana ni la fecha en la que se le dictará, pero es muy probable que deba pagar una sanción económica.

Y pese a que la Interpol solicitó una ficha roja para buscarla en México y a nivel internacional, no se sabe nada de la animadora.

Lo más destacable de todo es que, después de muchos días de ausencia, Bozzo quiso romper su silencio. "He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas, no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de México, los amo", escribió en su cuenta de Twitter.

He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes ????ni muerta me iré de MEXICO los amo❤️ — Laura Bozzo (@laurabozzo) September 22, 2021

Cabe mencionar que en el pasado mes de agosto, un juez le ordenó prisión preventiva justificada en el Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Esto a petición de la Fiscalía General de la Republica (FGR).

