El Juego del Calamar: 5 datos que no sabías del k-drama número uno en Netflix

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Juego del Calamar es un drama coreano que Netflix, el gigante de los streamings, estrenó en su cartelera el pasado 17 de septiembre y que ha generado revuelo en varios países del mundo debido a su trama. Sin embargo, hay datos que muchos desconocen y que te contaremos en este artículo.

Con apenas nueve capítulos, El Juego del Calamar trata sobre un grupo de personas, con problemas económicos, que deciden participar en un concurso para convertirse en millonarios. El reto parece sencillo, pero cualquier error les costará la vida.

A continuación, te dejamos cinco datos curiosos sobre El Juego del Calamar:

1. El guion fue escrito hace 13 años

Según Infobae, durante una entrevista, Hwang Dong-hyuk, el director de la serie, reveló que se escribió hace más de una década, sin embargo, fue difícil llevarla a la pantalla por la extraña historia y violencia que aborda.

2. Simbología sobre la sociedad competitiva

Una de las principales temáticas que aborda esta producción es la pérdida de la inocencia humana con cada experiencia que se enfrenta. Asimismo, expertos consideran que la trama es una similitud con la vida real, pues están presentes las clases sociales y los rigores de vivir en un capitalismo.

3. Juego de los años 70

El origen del nombre del juego se remonta a la época de los 70, sin embargo, su creador pensaba ponerle 'Round 6' porque le recordaba un juego de su infancia.

Consiste en que un atacante y un defensor se enfrentan en formas de triangulo, cuadrado y un circulo simulando la forma de un calamar, por lo que luego se determinó llamarlo así, El Juego del Calamar. Algunos otros están inspirados en ‘El tira y afloja’, las canicas y una rayuela.

4. Apta solo para mayores de 19 años

Otro dato curioso es que aunque se abordan juegos infantiles e incluso suenan las canciones infantiles coreanas más populares, la trama tiene un toque sangriento y violento. Por lo anterior, Netflix restringió el rango de edad a mayores de 19 años.

5. Protagonistas con trayectoria

Lee Jung-Jae, el protagonista de El Juego del Calamar, ya había interpretado importantes personajes en otras producciones. En el año 2017, interpretó al dios de la muerte Rey Yeomra en la película “Along with the Gods: The Two Worlds”. Un año después, repitió el papel en “Along with the Gods: The Last 49 Days”. En 2019, dio vida a Jang Tae-joon en “Chief of Staff”.

En el caso de Park Hae-Soo, participó en la serie “Chimera”, donde dio vida al detective Cha Jae-hyun en películas como “By Quantum Physics: A Nightlife Venture” (2019), “The Angel Without, The Devil Within” (2021), “Time to Hunt” (2021), y “Ghost” (2021). También será parte de ‘La Casa de Papel’ donde le dará vida a Berlín.

Por su parte, Wi Ha-Joon se unió al elenco de la película de terror “Gonjiam: Haunted Asylum” como Ha-joon, el dueño de un canal de YouTube que decide explorar el abandonado Hospital Psiquiátrico Gonjiam.



También fue parte de “Romance Is a Bonus Book” (2019), donde interpretó al encantador pero directo Ji Seo-joon, un diseñador de libros independiente. En septiembre de 2020 se unió al elenco recurrente de la serie “18 Again”, también conocida como “Eighteen Again”.