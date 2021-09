"Esta es una pandemia de los no vacunados": Biden tras recibir su tercera dosis anticovid

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acudió este lunes a recibir su tercera dosis contra el covid-19, mientras el escepticismo crece entre algunos grupos que según dijo, ni siquiera se han puesto la primera.



El mandatario dio un discurso a la nación antes de ser inoculado y en él destacó la importancia de adquirir una inmunidad colectiva a través de las vacunas.



"Se ha determinado que los refuerzos para la vacuna de Pfizer, otras me imagino que vendrán después, pero para Pfizer los refuerzos son seguros y efectivos. La semana pasada me explicaron quiénes eran elegibles para recibir esos refuerzos, si han pasado seis meses desde su segunda dosis y usted cae en una de estas categorías, tiene más de 65 años y tiene condiciones médicas como obesidad o diabetes o tiene mayor riesgo de contagio, usted es elegible para recibir su refuerzo", dijo Biden.

VEA: España dona a Nicaragua cerca de 500.000 dosis de vacunas contra el covid-19



Incluso, el presidente bromeó sobre su edad y dijo: "Aunque no lo parezco tengo más de 65 años y es por eso que voy a recibir mi tercera dosis el día de hoy".



Destacó que aunque la mayor parte de personas está vacuanda, el 67% de los adultos, según sus cálculos, un 23% no ha recibido ninguna dosis, por lo que a ellos dirigió unas palabras: "esa minoría está generando muchos problemas para el resto del país. Esta es una pandemia de los no vacunados y por eso que estoy promoviendo la vacunación donde quiera que sea posible".



Biden recibió su primera dosis de la vacuna anticovid de la farmacéutica Pfizer el 21 de diciembre pasado y una segunda el 11 de enero, cuando todavía era presidente electo. En ambos casos, lo hizo frente a las cámaras de televisión para animar a la gente a vacunarse.

ADEMÁS: Biden recibirá este lunes la tercera dosis de vacuna anticovid de Pfizer



Las autoridades de salud de Estados Unidos recomendaron la tercera dosis de la vacuna anticovid de Pfizer para tres categorías de personas: mayores de 65 años, personas de 18 a 64 años con una afección médica subyacente, como diabetes u obesidad, y aquellas especialmente expuestas al virus debido a su trabajo o al lugar donde viven.



Esta última categoría, que es muy amplia, incluye a profesores y maestros, empleados de supermercados, personas que trabajan en el sector de la salud, presos y residentes en albergues para personas sin hogar.



Aproximadamente 60 millones de personas en Estados Unidos son elegibles para una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer, dijo Biden la semana pasada.

LE PUEDE INTERESAR: Bolivia recibe casi 200.000 vacunas anticovid donadas por EEUU