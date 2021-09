Transportistas suspenden reunión con el IHTT y amenazan con nuevo paro de labores

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Continúa el conflicto entre autoridades y transportistas en el país, luego de que una reunión pactada para este lunes a las 10:00 de la mañana no se llevara a cabo por nuevas inconformidades.



En la misma se discutirían los términos de la nueva ley que está a las puertas de su aprobación y el resto de necesidades que urgen los dueños de las unidades y los motoristas.



A la sesión acudieron representantes del rubro procedentes de diferentes zonas, pero una de las principales molestias fue que muchos no se sintieron representados. Según denunciaron, el acuerdo con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) era que cuatro grupos importantes dentro del gremio discutirían junto a las autoridades los puntos sobre el Fondo de Garantías que han venido solicitando, incluyendo a tres representantes por grupo, sin embargo, el descontento se dio luego de que uno de dichos comités tenía más de tres representantes en la mesa.

El presunto favoritismo hacia ese grupo de compañeros desencadenó malestar y obligó al resto a levantarse de la mesa de diálogo, dejando en vilo el futuro de las pláticas con el IHTT.



Mientras tanto, se espera que en las próximas horas, el Congreso Nacional apruebe el Fondo de Garantía por 250 millones de lempiras en beneficio de los transportistas urbanos e interurbanos.

Por otro lado, Leonel Zúniga, dirigente de transporte en Siguatepeque, aseguró que aunque se apruebe el Fondo este martes -como lo prometieron los diputados- las acciones desarrolladas no pararán, pues esa solo es una de las exigencias que tienen para continuar operando.



"La solucion no solo pasa por la aprobación del Fondo de Garantía, sino que consideramos que se debe crear una agenda amplia tocando los problemas torales del sector, como el combate a la ilegalidad, la renovación de los certificados de operación, la revisión de leyes publicadas en La Gaceta y no consensuadas con el sector, la continuación de los beneficios a los empleados y los concesionarios", ejemplificó.

"Estaremos emanando un pronunciamiento público mañana para dar a conocer cuáles van a ser las acciones del sector", aunque adelantó que el miércoles planean desarrollar un nuevo paro de transporte a nivel nacional.

El Fondo de Garantías

El objetivo es colocar 250 millones de lempiras que sirvan como garantía, según indicaron las autoridades del ramo. La problemática actual es que las instituciones financieras, al momento que se quiere refinanciar o readecuar la deuda del transportista, requieren de una garantía y el transportista en ocasiones presenta una que es menor a la deuda que tienen.



El IHTT aseguró que esta noticia es positiva para el sector, ya que por la pandemia del covid-19, el transporte ha sido uno de los sectores más afectados.



La medida surge luego del paro de labores y las protestas protagonizadas por dueños de las unidades de transporte, motoristas y ayudantes.

