Menos del 50% de la meta de vacunación se ha logrado en embarazadas y adolescentes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aparentemente solo es una jeringa llena de líquido, pero es la clave que evita que el covid-19 le destruya gravemente el organismo a las personas y previene que fallezcan.



Se trata de las vacunas anticovid, las que si bien es cierto no evitan contagios, sí previenen que haya complicaciones por la infección, hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos y decesos.



Pese a que hay biológicos disponibles, la población no está demandando sus dosis inmunizantes. Ese comportamiento se está observando principalmente en las embarazadas y en los adolescentes entre 12 y 15 años de edad, ya que todavía no se ha alcanzado ni el 50% de cobertura en vacunación. De una meta de 149,003 gestantes se han inoculado 45,560 a nivel nacional, equivalente a un 31%.

Padres deben llevar a sus hijos a inmunizarse. Foto: David Romero/El Heraldo





A ellas se les comenzó a vacunar el 9 de agosto y en más de un mes no se ha logrado ni la mitad por la indiferencia de este grupo prioritario.



Los ginecólogos claman a las mujeres en gestación que acudan a los centros de salud y de vacunación a demandar su dosis. A ellas se les está aplicando la vacuna de Pfizer-BioNTech, que está comprobado que no le hace daño a la madre ni al fruto de su vientre.



En lo que va de este año han ocurrido 103 muertes maternas por covid-19, de las cuales 32 son embarazadas y el resto son puérperas. Por su parte, de una meta de 519,678 menores entre 15 y 17 años por inmunizar en el país se ha logrado cubrir a 113,972 jóvenes, equivalente a 22%. A este grupo lo comenzaron a vacunar el 13 de septiembre, también les están aplicando la vacuna de Pfizer.

Harry Bock, jefe de la región metropolitana del Distrito Central, lamentó la actitud negativa de los padres de familia que no están llevando a sus hijos a vacunar y en los centros habilitados hay poca afluencia. El galeno llamó a los grupos prioritarios a demandar su vacuna contra el covid-19, ya que hay suficientes disponibles



El otro grupo a proteger en esta séptima campaña de vacunación es a los estudiantes de los pilotajes de clases semipresenciales. Se estableció una meta de 6,757 educandos a vacunar y se ha logrado inocular a 4,955, es decir, un 73% de cobertura alcanzada.



En Honduras se han aplicado 5,314521 dosis anticovid, de las cuales 3,182,610 son primeras dosis, lo que corresponde a un 45% de cobertura. Mientras que 2,131,911 han recibido las dos dosis, o sea que un 30% ya tiene su esquema completo de inmunización contra el virus.



Desde que comenzó la pandemia en el país, el 11 de marzo de 2020, se han confirmado 363,017 casos positivos y 9,679 muertes por la mortal enfermedad viral.

Las embarazadas no están demandando la vacuna anticovid. Foto: David Romero/El Heraldo



