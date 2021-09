Jugadores del Olimpia justifican dinero que les entregó el vicepresidente de Surinam

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras un largo silencio, los jugadores del Olimpia emitieron este domingo un comunicado para justificar el video que muestra el momento exacto cuando el dueño del Inter Moengotapoe de Surinam repartió dólares en su camerino.



La respuesta ocurre después de que el Comité Disciplinario de Concacaf determinara expulsar a ambos equipos de la Liga Campeones 2021 y además los dejara al margen de la próxima edición.

Según los jugadores, Ronnie Brunswijk, de 60 años, les dio dinero para recompensar la dura travesía que vivieron al llegar a Surinam.



En el comunicado explicaron que el autobús que los trasladó al hotel no reunía las condiciones necesarias e incluso se quedó sin gasolina en una zona solitaria, donde esperaron más de una hora sin seguridad.



Según justifican, Brunswijk, para disculparse, llegó a los camerinos y les regaló 100 dólares, acciones que fueron grabadas en video y que se viralizaron en las redes sociales.

Comunicado íntegro:

Por este medio nosotros los jugadores del Club Olimpia Deportivo queremos aclarar lo ocurrido el día martes 21 de septiembre del presente año, en el juego entre Olimpia vs Inter Moengotapoe, ya que los videos que circulan se han malinterpretado y están dañando la imagen del club y del plantel de jugadores, cuerpo técnico y staff.



Finalizado el partido estábamos en nuestro camerino celebrando la victoria, cuando llegó el capitán, presidente y dueño del equipo, ya su vez el vicepresidente del país de Surinam a saludar al plantel para intercambiar camisetas de recuerdo por nuestra visita a su país y para disculparse por las dificultades que tuvimos el día anterior desde la llegada al país con el autobús que nos esperaba a nuestro arribo al aeropuerto, que no era un autobús que cumpliera las condiciones para trasladar a un equipo de un torneo tan importante como lo es la Liga Concacaf Scotiabank.



No tuvimos ningún tipo de seguridad en nuestro trayecto del aeropuerto al hotel, durante el camino nos quedamos sin gasolina en medio de la calle, sin saber nuestra ubicación y ningún tipo de señal en nuestros celulares y estuvimos una hora y media varados hasta que llegaron 2 buses a auxiliarnos.



Por lo tanto nos entregó $100 a cada uno como gratitud por lo ocurrido. Nosotros en ningún momento nos prestamos a actos de corrupción y de sobornos que dañen a la institución, ni a nosotros como futbolistas, ya que somos conscientes de las sanciones o castigos por la FIFA.



Sabemos que cometimos un error al aceptar el dinero y queremos pedir disculpas a toda la afición olimpista.



Para finalizar, jugadores y staff nos ponemos a la disposición del Club Olimpia Deportivo de cualquier acto de disciplina que corresponda como parte del código interno del club y todo lo recibido en ese día se hará entrega a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer.

