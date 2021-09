Sirey Morán sobre su participación en NBL: "El tiempo de Dios es perfecto"

MIAMI, HONDURAS.- La exreina de belleza, Sirey Morán, habló por primera vez de su participación en el concurso Nuestra Belleza Latina (NBL) al que ha intentado ingresar en varias ocasiones.



A través de historias de Instagram la presentadora de televisión confesó estar feliz y agradecida por la gran oportunidad.



"Fui electa para venir a Miami a presentar mi casting, mi audición frente al jurado de Nuestra Belleza Latina 2021", empezó diciendo.



Y agregó que "es la primera vez que logro llegar a esta etapa, había intentado estar aquí antes y no se había podido, el tiempo de Dios es perfecto".



En 2018 la guapa hondureña ya había participado en el casting de forma virtual, ya que no pudo viajar hasta Miami, Estados Unidos, sin embargo, no fue seleccionada.



A pesar del tropiezo, Morán reveló que eso no la detuvo y siguió insistiendo hasta cumplir uno de sus sueños. Ahora está emocionada y espera avanzar en todas las etapas hasta llegar a la final.



"Aquí estamos, ojalá podamos avanzar todas las etapas de llegar a esa mansión y bueno, poder llegar a la final y poder ganar esa corona para Honduras", comentó.



"En el nombre de Dios que nos vaya bien, que podamos avanzar a la siguiente etapa", finalizó. ¡Llegó el momento de votar por ella!