Pedro Troglio reveló lo que pasó en el camerino con Ronnie Brunswijk

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pedro Troglio, entrenador de Olimpia, confesó a un diario de Argentina los detalles de la polémica en los camerinos con el presidente del Moengotapoe, Ronnie Brunswijk.



“Claramente a mi como entrenador me fastidió porque yo no tenía ganas de circular en el mundo viendo que había un jugador de 60 años jugando porque es poco serio, salvo como pasa en Japón que está Kazu Miura jugando con 55 años, pero que está físicamente discreto como para jugar", comenzó diciendo Troglio en la entrevista.



Además, mencionó que recibieron un buen trato en su estadía en Surinam. “Con nosotros se portó bien, después nos enteramos que lo busca la Interpol, que tiene un montón de problemas y claramente pidió entrar a saludar, a pedir una camiseta, estaba con sus guardaespaldas y la gente que cuida la puerta nuestra, nuestros utileros porque no llevamos nadie de seguridad nosotros, lo han dejado pasar porque ahí se movían con mucha tranquilidad".

El momento de la polémica

“Después adentro se le dio la camiseta y a él le dicen 'Robin Hood' porque tiraba billetes a la gente, afuera del estadio siguió repartiendo plata a la gente. Sacó plata y dijo que quería hacer esos regalos y empezó a repartir. Eso se vio como algo cómico en un momento, después veo el video y dije "que locura", es difícil", mencionó.



Desde un principio Troglio se sintió incómodo sobre el accionar de Brunswijk. “Es un problema porque nos encontramos en esa incomodidad. Yo no estaba, yo me fui cuando lo vi entrar. Yo ya estaba caliente, yo sabía que esto iba a llegar a Argentina, era ver un tipo de 60 años jugando, era poco serio, después vos ganas 6-0 porque jugaba uno de 60 años, sino ganas 3-0. Yo ya estaba loco, no me imaginaba en la Conmebol o la Eurocopa, esto es muy de esos personajes".

Varados en la selva

“Con nosotros se portó bien porque después teníamos que hacer un viaje de dos horas en la selva hasta el aeropuerto y nos cambió el autobús porque el primer autobús se nos había quedado, habíamos quedados varados en la selva, entonces queríamos irnos enseguida", manifestó el entrenador de los Albos.

Defendió algunos jugadores

Finalmente, Pedro Troglio justificó de alguna forma a aquellos jugadores de su plantel que no ganan muy bien. "Si lo queres analizar bien frío, no hay nada de malo, fue una parte cómica, lo que pasa que después ven a este hombre que saca plata y le da a los jugadores y también dentro del plantel hay jugadores que están bien y algunos que económicamente no están bien y lógicamente ven 100 dólares y algunos lo agarran. Yo no puedo decir si está bien o está mal porque cada uno tiene un muerto en el placard (armario), no estoy para juzgar a alguien, seguramente para unos está mal y para otros está bien".