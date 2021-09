Funeral de Gabby Petito será este domingo y estará abierto al público

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- En una ceremonia pública y con donativos a una nueva fundación en su memoria, los padres de Gabby Petito velarán las cenizas de su hija este domingo, una semana después de que encontrar su cadáver en Wyoming.



El funeral se realizará en Long Island, lugar de donde era originaria, en la casa funeraria Moloney´s en Holbrook. Su familia dijo que estará abierto al público desde las 12 del mediodía hasta las 5:00 de la tarde.



El cuerpo de Petito fue cremado en Wyoming por petición de la familia, antes de retornar a su ciudad natal en Nueva York.

Ante la invitación pública para el funeral, la familia pidió que en lugar de flores se hagan donativos a la futura "Fundación Gabby Petito".

