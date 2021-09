Revelan detalles de la extrema vigilancia a la que era sometida Britney por su padre

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Sometida a vigilancia constante, incluso en sus momentos más privados, así vivió los últimos años la cantante Britney Spears bajo la tutela de su padre Jamie, según reveló el documental de The New York Times "Controlling Britney Spears".



El proyecto revela que el papá de la artista, que ha estado a cargo de sus finanzas y decisiones en los últimos 13 años, contrató una empresa de seguridad que controlaba y monitorizaba las comunicaciones de la cantante, incluso en su habitación.



Alex Vlasov, un antiguo exempleado de la empresa contratada para vigilar a la intérprete de "Toxic", confesó que se grababan las conversaciones e interacciones que la artista tenía con su novio e hijos.



"Me recordaba a alguien que estuviera en la cárcel", afirmó Vlasov sobre lo que vivió Britney.



El testigo reveló al Times que se copiaban los datos de la nube de Spears, la empresa los encriptaba y se los mandaba a Jamie. Los datos incluían mensajes de texto, videollamadas, notas, fotografías y su historial de navegación. También sus llamadas, por lo que se controlaban las llamdas que sostenía con su madre, su novio, sus amigos y hasta su abogado.

Vea aquí: Las 10 cosas que Britney Spears no puede hacer a causa de estar bajo tutela de su padre



Alex Vlasov presentó pruebas -grabaciones, mensajes, correso electrónicos y diferentes pruebas- que comprueban su relato y que dan una idea de lo estricta que era la custodia de la cantante y el control que su padre ejercía sobre ella.



Vlasov también relató que había un dispositivo en la habitación de la cantante que grababa todo lo que decía. Britney, además siempre salía con su personal de seguridad que informaba todos sus movimientos.



De igual forma, confesó que en 2019 Britney fue ingresada a una clínica mental, pero aseguró que nunca quedó claro si lo hizo por su propia cuenta o fue obligada por su padre.

Obsesionado con sus novios

Otro de los detalles que relata el documental es que Jamie Spears estaba obsesionado con los novios de su hija, tanto así que eran seguidos para conocer su comportamiento y si "serían una mala influencia" para ella.



Una vez que eran sus novios, debían firmar un acuerdo de confidencialidad para no publicar nada en las redes sociales si no era aprobado por Jamie.



Además, se conoció que la seguridad contratada también se infiltró en el movimiento "Free Britney" para controlar lo que hacían y decía sobre la artista.

Lea aquí: Britney no quiere que su padre se entrometa en acuerdo prenupcial con Sam Asghari



Los abogados de Jamie Spears no han negado estas informaciones, asegurando que tenía derecho a hacerlo por la autoridad que le confieren con la custodia de la artista. Además aseguran que la cantante estaba al corriente de todo.