Honduras vive la época más mortal de los últimos 11 años por el covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Imagina tener un padre excepcional. Un superhombre con un lenguaje libre de mentiras e inmune al rencor. Un evangelizador de calle y sin hora, con Biblia en mano presto a citar -y sacudirte con- versículos. En el bus, en el taxi colectivo y en el trabajo; hasta en Facebook durante la cuarentena.



Un padre que descubre el amor de su hijo por los trazos y colores y, en lugar de reprimirlo, lo convierte en artista. O que se queda, como primer admirador declarado de su voz, en la puerta de la habitación hasta que su hija termina de cantar.



Imagina tener un padre así... y no poder mostrárselo a nadie.



No quieres enseñar su foto. No puedes, porque falleció de covid-19. Una muerte en lo peor de la emergencia, cuando era otra lepra. Y todos -los vecinos y quienes creíste amigos- lo juzgaron por morir. No quieres exponerlo. No. Solo recordarlo.



Así la pandemia se ha llevado a los nuestros en los últimos dos años. Y como nunca antes, a juzgar por las cifras recopiladas por la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus.



Un análisis de este equipo, a una base de datos del Registro Nacional de las Personas (RNP), muestra que Honduras experimenta la época con la mayor cantidad de fallecidos de los últimos 11 años y todo apunta al virus SARS-CoV-2 como culpable.





Solo en 2020, año de la explosión de la pandemia, murieron 31,956 personas en el país, indican los registros.

"El crecimiento de muertes en 2020 es solo la muestra de que ha sido fallida la gestión, de que no ha habido una buena estrategia por parte de las autoridades en contra del virus", reprocha el analista Arnulfo Castellanos.



Ese número está muy por arriba a lo vivido, incluso, en 2011 y 2012, cuando Honduras ostentó el nada querido título del país más violento del mundo por su elevada tasa de homicidios.



La llegada de la vacuna no parece, al menos aquí, doblegar esa curva de fallecimientos. Hasta los registros preliminares del 19 de septiembre se contabilizan 25,929 decesos este año y todo parece apuntar a que se superará lo de 2020.

Una estrategia fallida

¿El covid-19 es el culpable? Los datos no dan cabida a dudas, ni pequeñas, que sí. Para medir el impacto real, la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus comparó el promedio de muertes semanales en Honduras de 2010 a 2019 con lo reportado semana a semana en 2020.



Conclusión rápida de ese análisis: estar encerrados de marzo a mayo desplomó los decesos en el país a niveles bajísimos, no experimentados en este período.



Un mes después y con la gente de regreso poco a poco en la calle, el extremo opuesto, con picos de muertos disparados que casi alcanzan los mil por semana.





“Existió un grave error de gestión inicial de no ponerse las pilas y esto ha provocado estar en la situación en la que estamos”, opinó el científico Marco Tulio Medina.



El segundo gráfico es el mismo ejercicio para la década 2010-2019 vs. 2021. Lejos de un alivio, muestra que este año ha seguido con altos números de defunciones y luto, solo que es una curva más sostenida en el tiempo. Nada para alegrarse.





El análisis de EL HERALDO Plus pone números aproximados al subregistro de muertos por covid-19. Mientras los archivos del RNP señalan que al menos 10,641 personas habían fallecido por covid-19 o sospecha al 31 de agosto, Sinager solo daba cuenta de 8,955 muertos (una diferencia de casi 1,700).

Esa disparidad queda ilustrada en el gráfico, con las defunciones por mes que registra cada ente.









Hay un consenso en que esa diferencia es porque no se registran muchos por una cuestión de trámites, pero para el médico Daniel Fernández “el gobierno nunca oficializará el subregistro de muertos porque no le conviene”.



Con o sin reportes, ya no están.



Solo queda recordarlos, como a don Jesús, ¿a quién? A don Jesús, a ese padre excepcional cuya foto e identidad completa no podemos revelar, más que su segundo nombre -el menor conocido-, por el delito de morir de covid-19.

