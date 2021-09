“Esta cinta debería ser de orgullo para Honduras”: Gonzalo Trigueros, actor de "La Condesa"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Felipe Harker es uno de los personajes cruciales en la historia de “La Condesa”, la próxima película hondureña que llega a los cines el 30 de septiembre.



Interpretado por el actor argentino Gonzalo Trigueros, este personaje promete dejar su huella en esta historia de suspenso que llegará a la pantalla grande con el patrocinio de EL HERALDO.



En entrevista, el actor conversa sobre su experiencia de trabajar en la cinta y ponerse a las órdenes de Mario Ramos, director del largometraje, así como los motivos por los cuales los hondureños no deben perderse esta cinta.



¿Qué experiencias deja en su carrera trabajar en “La Condesa”?



Yo siempre digo que el papel perfecto llega en el momento justo. Para mí fue una experiencia increíble. Tuve la gran dicha de poder trabajar con un equipo de lujo, extremadamente profesional y con talento de sobra. Nunca me achico a los desafíos, es más, me motivan. Creo que el miedo verdadero es una de las cosas más difíciles de interpretar como actor. Es muy difícil de imitar debido a todas las variables, tanto físicas como psicológicas que ocurren cuando hay miedo verdadero. El hecho de que pude trabajar en un género como este elevó mi actuación a otro nivel. Aparte que tengo la suerte de tener una gran relación con Mario Ramos. Su liderazgo fue clave para todos. Me dejó probar y hacer cosas, algunas que ni estaban en el guión. Que un director te dé esa confianza y esa libertad no siempre pasa, pero dentro de esa complicidad está nuestra magia.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con un equipo multicultural?



“La variedad es la sal de la vida”, y por suerte tenemos un producto bien sabroso.



El hecho de que el equipo fue tan diverso solo ayudó a darle matices y capas que quizás no tendría de otra manera. Cada uno aportó desde su punto de vista y a su manera. Dentro de nuestras diferencias encontramos nuestra fuerza, todos unidos por una visión y siempre buscando dar lo mejor de cada uno.



¿Qué nos puede adelantar de su personaje?



Felipe Harker es un tipo complejo. Él entiende que el secreto que descubren en la casa no puede salir. Arruinaría los negocios de la familia.



Se puede decir que es antagonista, igual para mí siempre es más divertido hacer del “malo”. Hay una hermosa libertad en poder interpretar a alguien que no es como uno en la vida real. Ahora, ¿qué descubren y cuál es el secreto? Tendrán que ver en el cine.

¿Qué hace diferente a “La Condesa” de otras películas del mismo género?



Creo que la gran diferencia está en cómo fue creada.



Es una película de alta calidad con atención particular a la cinematografía, las actuaciones y la historia. Aparte que tener un equipo tan diverso le da unas cualidades únicas.



¿Cuáles fueron los desafíos durante el rodaje?, teniendo en cuenta que comenzaba la pandemia.



El primer desafío evidente era cómo íbamos a hacer para grabar todo un largometraje en 17 días. Segundo, la casa donde grabamos está espantada. Dice la dueña que hay entidades que “viven ahí”. De acuerdo con ella: “tuvimos suerte porque si no los espíritus no nos dejarían terminar el rodaje”. Se cortaba la luz o no funcionaban los equipos. El otro reto que no fue previsto fue que justo empezó a salir todo lo de la pandemia. Pasó todo muy rápido. Igual nosotros estábamos aislados enfocados en terminar. Pero de un día para otro las cosas cambiaban. Por ejemplo, hubo un momento donde no se podía conseguir papel higiénico o carne en los supermercados. Después no sabíamos si se iban a cerrar las fronteras o si podríamos volver a nuestras casas. La verdad que fue todo muy bizarro.

¿Por qué el público hondureño no se puede perder esta cinta?



Bueno aparte de que pueden ver un “bigote épico” ja, ja, ja, creo que esta cinta debería ser un punto de orgullo para el pueblo hondureño. Demuestra la calidad de los artistas y su gente.



Mario Ramos es un “crack” y creo que merece todo el apoyo de su pueblo porque todo lo que hace es para dejar a Honduras en lo más alto.



Aparte que pueden ver un cine distinto a lo que están acostumbrados. El año de la pandemia nos dimos cuenta de las cosas que queremos, pero quizás no apreciamos.



Por ejemplo, el lujo de poder ir y disfrutar de una película en los cines. Es una experiencia totalmente distinta que verla en casa.



Por suerte los cines están cumpliendo con todas las normas sanitarias para que podamos volver a disfrutar de una manera sana y a salvo.