TEGUCIGALPA HONDURAS.- El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, declaró mediante un tweet que los funcionarios del mandatario Juan Orlando Hernández no se encuentran en la Lista Engel, un documento publicado por Estados Unidos donde figuran funcionarios o exfuncionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador acusados de corrupción.



‘‘Me imagino que es considerado un gobierno ejemplo’’ manifestó de manera sarcástica el mandatario salvadoreño.





Misteriosamente, ni un tan solo funcionario del Gobierno de JOH apareció en la “Lista Engel”, que se SUPONE enumeraba a los corruptos del “Triángulo Norte”.



Me imagino que es considerado un “gobierno ejemplo”.



Así quieren que vuelva a ser nuestro país.



Pues no. https://t.co/3loiWf8XV8 — Nayib Bukele ?? (@nayibbukele) September 17, 2021





El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó de manera oficial la Lista Engel el 1 de julio del 2021, señalando a 21 hondureños en actos de corrupción.



Asimismo, el país norteamericano expuso en la Lista Engel a varios funcionarios de los países vecinos de Guatemala y El Salvador.



A los funcionarios mencionados se les prohíbe entrar a territorio estadounidense y, por órdenes del Departamento de Estado, su visa fue cancelada siendo consideradas ‘‘persona non grata’’ debido a sus acusaciones de corrupción.

Funcionarios hondureños mencionados

El equipo de Fact Checking de EL HERALDO investigó el informe del Departamento de Estado sobre los funcionarios del gobierno de Hernández pertenecientes a diferentes partidos políticos que aparecieron en la Lista Engel.



Según el listado estadounidense, en la página seis, se muestra a detalle los supuestos actos de corrupción de los funcionarios hondureños, con nombres, apellidos y funciones públicas que ejercen o ejercieron en el gobierno de Honduras.



Ver el listado completo de la Lista Engel que menciona a los hondureños: https://www.elheraldo.hn/pais/1474880-466/lista-engel-departamento-eeuu-funcionarios-corruptos-honduras



En el segundo mandato del presidente Hernández, fueron mencionados dos diputados del Partido Liberal, un ex diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Tres diputados del Partido Va Movimiento Solidario (Vamos) y 15 militantes del Partido Nacional.



Los primeros seis diputados nacionalistas mencionados en el mes de mayo, según una lista de la senadora Norma Torres son: Welsy Vásquez, Óscar Nájera, Gladys Aurora López, Milton Jesús Puerto, Gustavo Pérez y Juan Carlos Valenzuela.



Cabe mencionar que la lista publicada por Torres no es la Lista Engel, es una lista distinta que también involucra a congresistas hondureños en actos de corrupción, posteriormente fueron añadidos a la Lista Engel en el mes de Julio.



Posteriormente se publicaron los 15 restantes funcionarios y exfuncionarios en julio, y entre ellos destacan:



El ex director de Invest-H, Marco Bográn, es el funcionario más reciente del gobierno de Hernández que está involucrado en una corrupción significativa por malversación de fondos públicos durante la pandemia del coronavirus.

Bográn, pese a que ya no es funcionario, figura en la Lista Engel en consecuencia de su administración en Invest-H, dejando el puesto de director a finales de junio de 2020 tras la adquisición de los fallidos hospitales móviles.



Además, la Lista Engel menciona a la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, y al expresidente, Porfirio Lobo Sosa, ambos acusados por actos de corrupción mientras gobernaron.



El Partido Nacional destaca con varios congresistas por diferentes acusaciones en la Lista Engels, entre ellos se encuentran: José Celin Discua, Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez, Sara Ismela Medina, Elden Vásquez y Román Villeda Aguilar.



Los diputados del Partido Liberal que aparecen en la Lista Engel son Elvin Ernesto Santos y Dennys Antonio Sánchez, involucrados en malversación de fondos públicos y depositarlos a sus cuentas personales.



En el Partido Va Movimiento Solidario (Vamos) se encuentran Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez Rodrigo y Augusto Domingo Cruz, por el mismo delito de malversación de fondos.



Eleazar Alexander Juárez, es el único excongresista que aparece en la Lista Engel por Libertad y Refundación (Libre).



Por otra parte, El Salvador cuenta con 14 personalidades en la Lista Engel, y Guatemala con 20, siendo Honduras el país centroamericano con mayor cantidad de señalados por actos de corrupción.



El gobierno de los Estados Unidos especifica en su informe otros cargos relacionados con la corrupción en los países que conforman el triángulo norte.



‘‘Corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales’’.



Además, según lo estipulado en la primera página por el Departamento de Estado:



‘‘De acuerdo con los requisitos de la Sección 353, las personas extranjeras enumeradas en este informe generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. A las personas extranjeras enumeradas en este informe se les revocará la visa de inmediato y se cancelará cualquier otra visa válida o documentación de entrada, salvo excepción’’.

Conclusiones

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un informe en el cual se exponen a funcionarios centroamericanos incluidos políticos reconocidos en Honduras.



La Lista Engel menciona a 21 hondureños en el segundo mandato de Hernández, siendo el país de Centroamérica con mayor presencia de corrupción en comparación a Guatemala y El Salvador.



Por lo que este medio califica como Ni sí, ni no las declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele: "Misteriosamente ni un tan solo funcionario del gobierno de JOH apareció en la Lista Engel".