Instan a solicitar el carnet de vacunación anticovid a los turistas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El feriado que se concede por la denominada Semana Morazánica se encuentra a la vuelta de la esquina, por lo que sectores consideran adecuado solicitar el carnet de vacunación anticovid a los turistas.



Desde el 4 al 9 de octubre se otorgará este asueto para empleados del sector público y a partir del mediodía del 6 hasta el 9 de octubre para la empresa privada, por lo que se espera que la afluencia de personas a los destinos turísticos sea mucho mejor que en 2020.



Con ello cientos de capitalinos ya han comenzado a realizar planes para salir de vacaciones o retornar por unos días a sus lugares de origen.



Sin embargo, esta situación ya comienza a preocupar a las autoridades de Salud, pues prevén que si no hay un adecuado respeto a las medidas de bioseguridad se pueda generar una explosión de casos de covid-19.

LEA: Habilitan centros de salud para vacunar a adolescentes contra el covid-19 en la capital



Ante ello, varios sectores se han pronunciado sobre algunas medidas que deben ser tomadas en consideración para prevenir contagios durante este feriado de octubre.



Para Harry Bock, titular de la Región Metropolitana de Salud, todo capitalino que decida salir de la ciudad debe vacunarse, al menos con la primera dosis.



Pero esto debe hacerse en los centros establecidos y no en carpas en las salidas de la ciudad, porque no son los espacios oportunos ni adecuados, a criterio del galeno.



Asimismo recomendó a las autoridades del Sistema de Gestión de Riesgos (Sinager) que se establezca el carnet de vacunación anticovid como un documento necesario para acudir a los establecimientos como centros comerciales, restaurantes y cines.

+: Año y medio de covid-19 no ha sido suficiente para respetar las medidas de bioseguridad



“Queremos motivar a las personas para que se vacunen, por eso estamos abriendo centros de vacunación en los establecimientos de salud, centros comerciales e iglesias”, expresó Bock.



Por su parte, Dina Núñez, coordinadora de la Mesa Sectorial de Turismo, se une a la recomendación de promover la vacunación anticovid entre las personas que saldrán durante el feriado morazánico, pero agrega que se debe hacer excepción en aquellas poblaciones que todavía no están aptas para recibir la vacuna, como, por ejemplo, los bebés.



“Pienso que sí hay que pedir que las personas estén vacunadas, que en los establecimientos se pida que se presente el carnet de vacunación”, afirmó Núñez.



Además, la también empresaria aclaró que no se trata de una forma de discriminar a las personas que no se han vacunado, pero que sí debe ser una motivación para que todo el que no se ha inoculado lo haga.

ADEMÁS: Desprotegidos se sienten en triaje del Milla Selva por falta de seguridad



“Es para el bien de todos, estoy de acuerdo con que se pida el carnet de vacunación en todos los establecimientos”, reiteró Núñez.



En tanto, César Chirinos, de la Mesa Multisectorial, expresó que es posible que hasta para optar a una plaza de trabajo se deba presentar el carnet de vacunación.



También el Colegio Médico recomendó que en los centros recreativos se debe permitir el ingreso solo a las personas que ya se encuentran vacunadas.



EL HERALDO consultó a Sinager sobre tal determinación y el departamento de Comunicaciones informó que este viernes se tendrá una reunión para evaluar varios temas en relación a este asueto y que hasta este día podrían brindar declaraciones.

+: Cinco tips para disfrutar el feriado Morazánico sin gastos excesivos