Emiten orden de arresto contra Brian Laundrie, novio de Gabby Petito

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Autoridades estadounidenses emitieron este jueves una orden de arresto contra Brian Laundrie, el novio de Gabby Petito, cuyo cuerpo fue descubierto tras una misteriosa desaparición que conmocionó a Estados Unidos.



La familia de Petito reportó a la joven como desaparecida el 11 de septiembre, después de perder misteriosamente su rastro mientras realizaba un viaje por carretera con su compañero Brian Laundrie, quien regresó a Florida sin ella.



El FBI anunció que la orden de arresto contra Laundrie fue emitida por un tribunal de Wyoming, donde se encontró el cuerpo de Petito el domingo, y citó un supuesto fraude con tarjetas de crédito en la presentación judicial.

VEA: Un viaje, una pelea y un misterioso silencio: cronología de la desaparición de Gabby Petito

BREAKING: Arrest warrant issued for Brian Laundrie.



FBI also adds he used a Capitol One debit card with ‘intent to defraud’ between Aug 30 and Sept 1 in Wyoming@nbc6 #GabbyPepito pic.twitter.com/ucY7rLIVLv