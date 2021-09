TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En 1,089 millones de lempiras se han reducido los ingresos de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) en apenas nueve años, de 2011 al 2020. La estatal continúa en caída libre.



Para un plan de recuperación se necesitaría unos 2,500 millones de lempiras en inversión con fondos externos.



Hondutel perdió a la mitad de sus clientes, la telefonía fija agoniza, el servicio móvil fracasó aunque lo intentarán nuevamente, mientras la prestación de internet es lo único que por ahora les está resultando.



Disolver la estatal no es considerada una solución, aunque no se observan intenciones reales en rescatarla.



EL HERALDO Plus analizó, a partir de las cifras y entrevista con sus autoridades, la situación real de Hondutel y su futuro.

Caída libre

El ingreso de Hondutel en 2011, según el documento “facturación telefónica en lempiras 2011” subido al Portal de Transparencia de la estatal, alcanzó los 1,739 millones de lempiras.



Su mayor motor en ese entonces era su cartera de clientes que solo por derecho a línea le desembolsaban 588.2 millones de lempiras.



La telefonía nacional y los móviles era sus otros dos pilares de rentabilidad con recaudaciones promedio de 330 millones de lempiras para cada una.



Al año siguiente la caída libre comenzó con un ingreso de 1,597 millones de lempiras, es decir 142 millones de lempiras menos en doce meses.

Al observar los cuadros se observó que la bajada mayor fue en los ingresos por telefonía nacional (57 millones de lempiras menos) y el cobro por otros cargos (43 millones de lempiras menos).



Hasta ese entonces la estatal conservaba su fortaleza autosuficiente, pero las pérdidas continuaron siendo cada vez más ostentosas sin ningún punto de retorno.



Para el caso en 2013 facturaron 1,322 millones de lempiras, 2014 llegaron a 1,274 y al año siguiente 1,127 millones de lempiras.



La reducción, aún siendo critica le permitía a Hondutel, una reacción que nunca llegó.

En 2016 fue la última vez que la estatal alcanzó los mil millones de lempiras, en 2017 logró recaudar 927 millones de lempiras y un año más tarde cerró en 865 millones de lempiras.



La reducción en los ingresos no fue traslapada con los gastos, aumentando la crisis.



Ya en 2019 la empresa que en su momento generaba 1,732 millones de lempiras solo pudo llegar a 783 millones de lempiras (mil millones de lempiras menos).



El año pasado con todo y pandemia Hondutel recaudó 650 millones de lempiras y este año con suerte llegará a los 500 millones de lempiras.

¿Qué pasó?

Melvin Maldonado, gerente de Hondutel, explicó a EL HERALDO las razones por las que considera que la estatal agoniza y resolvió cómo debería ser la inyección económica para rescatarla.



El funcionario, duramente cuestionado por no sacar a flote Hondutel, comentó que el declive obedece a dos variables de mercado.



El primero con el surgimiento de plataformas o aplicativos OTT (por sus siglas en inglés), “las llamadas de fijo a fijo o fijo a móvil comenzaron a disminuir considerablemente, teníamos en usuarios activos cerca del medio millón y actualmente son unos 220 mil usuarios fijos”, argumentó.



Maldonado explicó que esa realidad se está sufriendo de manera general, tanto los operadores de telefonía fija como móvil, porque “ya las llamadas no son negocio, están las aplicaciones como Messenger o WhatsApp, las llamadas OTT, que son las causantes del problema, especialmente en el mercado de Hondutel que era dominante, entonces ahí están los dos factores, uso de aplicativos y reducción de los usuarios”.

Recalcó que la línea de negocio de Hondutel, a pesar de todo, sigue siendo la telefonía, por lo que para contrarrestar han ido convirtiendo la estatal en una prestadora de servicios digitales, extremo que no se puede visualizar en resultados pues los números cada año que pasan resultan ser peores.



El experto argumentó que Hondutel posee el 10 por ciento del mercado de internet residencial, pero “si los comparamos con los tres grandes es poco”.



Actualmente la estatal tiene en planilla 2,030 empleados y trabajan con un déficit mensual de 30 millones de lempiras. “Vamos arrastrando una presa de pago mes a mes y hasta que logramos poner al día una cuenta por cobrar nos podemos nivelar, no tenemos otra forma que retrasar pagos de salarios o proveedores, solo la planilla son 41 millones de lempiras, mas los colaterales 18 millones”.



Disolver Hondutel no está en el radar de las autoridades, porque el pasivo laboral y los contratos lo impide, más bien se buscan socios estratégicos.



La búsqueda de socios podría demorar 24 meses, “disolverla en virtud de la cartera de clientes y los compromisos que se tiene no es una solución por ahora”.

Estrategia

¿Cómo recuperar la estatal? Maldonado explicó que se ha considerado una inyección económica acompañada de una planificación.



“El tema que tenemos es el límite de endeudamiento que tiene el país, para poder invertir en Hondutel solo se podría con fondos extranjeros, hay prioridades como salud, educación e infraestructura y no se ha dado un espacio de financiamiento a Hondutel, aunque hay organismos interesados”.



El responsable de Hondutel dijo que ellos son responsables del futuro de la estatal, pero si no se hace una inversión a mediano plazo se pueden tener problemas aún mas serios en el flujo de efectivo.



“Ya presentamos una cartera de proyectos para generar nuevos servicios que nos ayuden a generar ingresos”, dijo.

Sobre la oportunidad con la telefonía móvil acaparada por los dos grandes, el gerente explicó que aún hay camino de competir.



“Según estudios hay una oportunidad, el mercado aún requiere un tercer operador, las coberturas no están a un cien por ciento a nivel nacional, sin embargo son inversiones altas que no tenemos capacidad, porque hace falta desarrollar los sitios de repetición con una inversión de 200 millones de dólares, pero el mercado da señales que requiere un tercer operador”, manifestó.



Con el tema de la telefonía fija y la pérdida de clientes el experto comentó que es un tema de debate pues siempre llegan nuevos clientes especialmente en el sector comercial que requiere un número fijo o para trámites legales.

Para poder iniciar la recuperación de Hondutel se estima una inversión de 100 millones de dólares (2,500 millones de lempiras).



“Se puede desarrollar en etapas de 15 millones de dólares o 35 millones de dólares a 50, un programa escalonado para ir ampliando los servicios que requieren ser actualizados en infraestructuras y plataformas”.



Por mientras ese dinero llega, cada mensaje o llamada de WhatsApp seguirá matando a la otra “gallina de los huevos de oro”.

