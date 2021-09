Peligra el sistema de TREP por la interferencia de los partidos políticos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) comenzó a peligrar el martes luego de la denuncia horas antes, del Partido Nacional que puso en duda la transparencia y capacidad de la empresa a la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le adjudicó los servicios.



Esta situación ya repercutió en el organismo electoral cuyo presidente, Kelvin Aguirre, anunció que no firmará el contrato mientras no se aclare el papel de la firma MSA, de origen argentino.



Además, la negativa de cuatro instituciones bancarias de concederle a la firma suramericana una garantía de mantenimiento para cumplir con uno de los requisitos de contratación, vino a complicar aún más el proceso.

Fue El HERALDO el que adelantó la versión del Partido Nacional a través de su técnico (a la vez asesor del consejero Aguirre), Jesús Mejía, quien dijo que el sistema financiero le negó la garantía bancaria a la empresa MSA y denunció una supuesta manipulación en la fecha de uno de los documentos de la firma argentina.



El problema generó un ingrediente más de confrontación al interior del CNE cuando la consejera Rixi Moncada acusó al Partido Nacional de pretender boicotear el TREP y hasta dejó entrever que podría estar influyendo en el sistema financiero.



“Resulta sospechoso que cuatro empresas bancarias del país hayan negado esa garantía de cumplimiento de contrato por un 15 por ciento”, sobre el monto del contrato adjudicado, dijo Moncada

“Es un trámite que a diario se realiza por parte de las empresas porque es un requisito de la Ley de Contratación del Estado”, añadió.



Moncada insistió que “no se trata si el banco está dando o no la garantía” y enseguida se preguntó: ¿por qué los bancos no están ofreciendo las garantías?, ¿qué es lo que está pasando que nosotros no sabemos?



De su lado, el presidente del CNE afirmó que no firmará el contrato con MSA hasta que presente la garantía.



Asimismo, ordenó a la Comisión Técnica de Evaluación que “indague las denuncias que se han presentado contra esta empresa y con estos elementos tomar una decisión como órgano colegiado”.

Las otras empresas ganadoras de la licitación no tienen problemas. Estas van a dotar de lectores de huellas y de generadores de energía para prevenir problemas de fluido el día de las elecciones generales.



“El problema grave es que la empresa MSA no tiene experiencia, nunca ha hecho un proceso nacional de TREP lo cual es demasiado grave, su calificación tenía que haber sido cero”.



El exmagistrado electoral, Augusto Aguilar, alertó que estamos a las puertas de una nueva crisis si no hay solución al problema del TREP.

