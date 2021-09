Habilitan centros de salud para vacunar a adolescentes contra el covid-19 en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tal y como pasó con las embarazadas, los adolescentes entre 15 a 17 años de edad están renuentes a vacunarse contra el covid-19.



Así lo evidencia la poca afluencia de esta población de prioridad en la séptima jornada de vacunación que inició el 13 de septiembre en la capital, según indicó Harry Book, jefe de la Región Metropolitana de Salud (RMS).



En ese sentido, las autoridades determinaron iniciar un pilotaje en el centro de salud Alonso Suazo, ubicado a pocos metros del Estadio Nacional.

La iniciativa arrancó desde el pasado lunes y 24 horas más tarde, se acordó que los 64 centros de salud, tanto de la zona urbana como rural de la capital, se incluirán en el programa. “La intención es motivar a los padres de familia a que lleven a sus hijos y acercarles la vacuna a sus centros de residencia”, dijo Book a EL HERALDO. Sin embargo, aclaró que los centros de salud no se pueden convertir en puntos de vacunación, porque ya son puntos de consulta. “Esto solo es una estrategia para motivar a esa población a vacunarse”.



Entre lunes y martes de esta semana, en todos los centros de salud, un total de 800 adolescentes ya se inocularon con la primera dosis de Pfizer, siendo el Alonso Suazo, el que reporta mayor afluencia de adolescentes. La medida está vigente hasta el 30 de septiembre.

Más estrategias

Un total de 64,830 adolescentes es la meta a vacunar en el Distrito Central y hasta el pasado martes, solo el 48 % se ha inoculado. Partiendo de ello, la RMS acordó con autoridades religiosas tanto evangélicas como católicas asistirlos con brigadas para inmunizar a los adolescentes que se congregan en grupos juveniles. Para este viernes y sábado, esta previsto vacunar a 4 mil adolescentes en el CEAD. Mientras que, en el punto de vacunación de Basílica de Suyapa, también se brindará la vacuna de Pfizer para esa población y en los próximos días se anunciará tres puntos más que las autoridades eclesiásticas indiquen a la Secretaría de Salud.



Sumado a ello, dos centros comerciales, también se convertirán en puntos de vacunación contra covid-19, donde se aplicará la primera dosis de AstraZeneca a mayores de 18 años y primera dosis de Pfizer a jóvenes entre 15 a 17 años de edad.

A las conversaciones con la RMS se sumó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y como resultado se acordó que jueves, viernes y sábado, días en que 9,500 jóvenes asistirán a realizar la Prueba de Aptitud Académica (PAA) se aprovechará para vacunar a quienes no han sido inoculados.



Los jóvenes que asistan a los centros de salud a vacunarse deben ir acompañados de sus padres de familia y presentar su partida de nacimiento.



En estos centros también se está inoculando a mujeres embarazadas con la primera dosis de Pfizer; hasta el 10 de septiembre, solo 3 mil se habían inoculado de las 17,268 que es la meta.

Opiniones

José Lara, jefe de epidemiología de Sinager considera que “habilitar los centros de salud capitalinos para vacunar a jóvenes es una excelente iniciativa, siempre y cuando haya garantía en el abastecimiento de las vacunas, ¡bienvenida sea la idea!”.

Por su parte, Josué González, capitalino de 17 años de edad, contó a EL HERALDO que ”no me he vacunado porque no sabía que podía hacerlo. El centro de salud que más cerca tengo es el Alonso Suazo, pero ahora que sé, le diré a mis papás y estoy seguro que me acompañarán”.

