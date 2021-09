Temen catastrófico cierre de 2021 en Honduras por los próximos eventos masivos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los próximos eventos políticos, sociales, turísticos, deportivos y tradicionales podrían provocar un cierre de 2021 catastrófico en cuanto a casos y muertes por covid-19.



Así lo advierten desde ya diferentes especialistas, quienes manifiestan su preocupación porque consideran que las próxima aglomeraciones masivas pasarán factura en un elevado repunte de la incidencia de la enfermedad.



Entre algunos eventos donde pueden haber amontonamiento de personas están: concentraciones políticas, partidos de fútbol de la selección de Honduras y de la Liga Nacional, la semana morazánica, las elecciones generales, reuniones y fiestas de Navidad y fin de año, entre otras.

“En Honduras estamos con una transmisión comunitaria constante y en este momento estamos ante un repunte de casos y de muertes, de hecho, agosto fue el mes con más muertos durante toda la pandemia y septiembre probablemente va a ser lo mismo o incluso mayor que agosto”, advirtió a EL HERALDO la infectóloga y miembro de la Plataforma Todos contra el Covid-19, Elsa Palou.



El mes de agosto finalizó con 1,100 fallecidos por covid-19, mientras que en lo que va de este mes ya se contabilizan alrededor de 900 víctimas mortales, a falta de una semana para que culmine septiembre, por lo que todo apunta a que las cifras se van a superar.



“De aquí a fin de año, con todos los eventos que están pendientes, nos espera continuar con una gran cantidad de casos y de fallecimientos porque ha habido un relajamiento de las medidas de bioseguridad, no todo mundo guarda la distancia entre una persona y otra y los médicos vemos que nos incrementa el número de consultas después que se dan esas aglomeraciones”, indicó.

Informó que ya se está atendiendo personas que se infectaron por ir al estadio en el partido que jugó la selección de Honduras contra la de Estados Unidos, el pasado 2 de septiembre en San Pedro Sula.



Palou agregó que tener dos dosis de la vacuna anticovid no significa que no se puedan contagiar pero es menos frecuente. La galena explicó que las personas que no están vacunadas tienen 11 veces más riesgo de morir con respecto a los que si lo están, según estudios internacionales.



Actualmente, en Honduras al rededor de 5.3 millones de personas están vacunadas.



De esa cantidad, 3.2 millones tienen una dosis y 2.1 tienen las dos dosis anticovid.

“El total de personas que deberíamos tener con dos dosis son siete millones, todavía nos faltan como cinco millones de personas que lleguen a tener sus dos dosis de vacuna para que logremos estar ya con una inmunidad de rebaño”, aseguró Palou.



En la medida que se deje de cumplir con las dos dosis de la vacuna y con las medidas de bioseguridad será mayor el riesgo de infectarse y complicarse, debido a las mutaciones contantes del virus.



Recomendó que en los eventos de concentración masiva de personas se les debe exigir el carnet de vacunación con las dos dosis porque una sola no protege del virus.



“La gran mayoría de los que se están enfermando y que se están muriendo son personas que no se han vacunado”, recordó Palou.



Solo en este año se han confirmado 235,041casos positivos y 6,327 fallecidos.

“Los casos de covid-19 y los decesos están aumentando y esto se debe a que la variante delta cada vez es más representativa”, recalcó el jefe de la Unidad de Epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) José Lara.



Alertó que debido a las características de la variante delta hace que predomine en el territorio nacional.



“Esto implica para el país que tenemos una variante más agresiva que produce pacientes con más complicaciones”, puntualizó el galeno.



Se viene el feriado

La Secretaría de Gobernación, Justicia y Desentralización oficializó el miércoles el feriado del miércoles 6 al sábado 9 de octubre próximo, a la vez que se determinó otorgar el lunes 4 y martes 5 al sector público a cuenta de vacaciones.



En ese sentido, Lara llamó a la población que si va a salir de viaje en la semana morazánica lo hagan en burbujas familiares. “Ya tenemos más muertes y contagios que el año pasado, pero pueda que lleguemos a tener un 80% más de casos y decesos de los que se tuvo en 2020”, vaticinó.



El 2020 cerró con 125,557 casos positivos acumulados y 3,234 muertes por covid-19. Por su parte, Ligia Ramos, presidenta de la Asociación de Médicos del Seguro Social, advirtió: “Vamos a terminar peor de como terminamos el año pasado porque estamos permanentemente en alza”

Opiniones de los especialistas

Elsa Palou - Plataforma Todos contra el Covid-19: “El 2021 va a cerrar con más casos de contagios y muertes por todos los eventos que se aproximan. El gobierno tiene que fortalecer la vacunación y llevarla a lugares donde la gente asiste”.

José Lara - Unidad de Epidemiología de Sinager: “Esperamos que la segunda oleada descienda, todavía sigue en ascenso, pero antes de descender la situación se va a poner peor. Proyectamos que el mes más crítico de este año será noviembre”.

