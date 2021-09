¿Nasry Asfura solicitó que no se le pagara su salario durante la campaña a las elecciones generales?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El alcalde de la capital hondureña, Nasry Asfura, dijo que solicitó que no se le pagara su sueldo de septiembre, octubre y noviembre debido a que está realizando la campaña política rumbo a los comicios generales de noviembre.



"Me quité el sueldo de alcalde de septiembre a noviembre mientras dura la campaña", aseguró el 4 de septiembre en un evento proselitista en el departamento de La Paz ante miles de espectadores en la región suroccidental de Honduras.



En una publicación de Hondudiario se confirma la decisión que tomó Asfura de dejar de recibir su salario por tres meses. A continuación, el posteo.

El equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus investigó si el edil de 63 años se abstendrá de percibir su salario de tres meses pese a seguir en funciones de su cargo.



A través de la solicitud de información SOL-AMDC-604-2021 se confirmó que el candidato, mejor conocido como "Papi a la orden", envió una nota al gerente de Recursos Humanos de la Alcaldía, Roberto Canahuati, solicitando que no se le pague su salario neto de tres meses, comprendido desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2021.



Este equipo también verificó que en la planilla salarial del líder nacionalista no aparece, obviamente, la cantidad de 81,000 (su sueldo) en septiembre, octubre ni noviembre, que en total sería 227,000 lempiras.





La nota en la que "Papi a la orden" pide que no se le pague su sueldo de septiembre, octubre y noviembre.



El equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus intentó contactar a Asfura para conocer en profundidad qué lo motivó a tomar esa decisión y para saber de qué vive sin su sueldo, pero no se obtuvo respuesta.

Acción no tan relevante

Para el analista Raúl Pineda Alvarado la decisión que tomó Asfura de dejar de recibir su salario mensual por tres meses es una acción que deberían imitar los demás funcionarios que también aspiran a un cargo de elección popular.



"Debería de ser una acción imitada por todos los funcionarios de gobierno que actualmente están utilizando recursos de la administración pública para sus campañas políticas", consideró.



Cuestionó además que en Honduras no exista una normativa que limite a los funcionarios que caminan en política para no aprovecharse de las condiciones de sus cargos que contribuyan en sus campañas.



"Lamentablemente no se ha querido elaborar un código de ética en el desempeño político que impida a los funcionarios utilizar su personal subalterno, sus vehículos asignados, el combustible, los viáticos y todo tipo de recursos para favorecerse a través del activismo", puntualizó.



El también abogado estimó que, a pesar de la "correcta determinación de Asfura", la acción se puede considerar como irrelevante en efecto de que todavía los demás funcionarios que aspiran a un puesto de elección popular en el siguiente gobierno no han homologado esa decisión.



"Independientemente que lo veamos con buenos ojos consideramos que no es tan relevante para que los demás funcionarios que buscan un cargo a elección popular lo imiten y así se pueda marcar una diferencia", expresó.

Pasó lo mismo en marzo

Asfura, que busca sustituir a Juan Orlando Hernández en la presidencia de Honduras, tomó la misma medida en la trayectoria a las elecciones primarias del pasado 14 de marzo, las que ganó en su partido por un amplio margen sobre su oponente directo Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional.



Durante enero y febrero de este año no recibió salario (162,000 en total), mientras que en marzo cobró 40,500 lempiras en proporción a los 17 días que sí trabajó porque los comicios se celebraron el 14, confirmó este equipo en su planilla mensual durante lo que va de gestión.



Según una encuesta de la empresa Cid Gallup difundida el 10 de septiembre, el 38% de la muestra afirmó que votaría por Asfura en las elecciones generales del próximo 28 de noviembre.

Conclusión

La declaración de Asfura de solicitar que no se le pague su salario neto de septiembre, octubre y noviembre por incurrir en su campaña política, este diario la califica como Verdadero en función de un documento que certifica la decisión.



No obstante, en la práctica aún no se podrá confirmar si en efecto el nacionalista no percibe los sueldos que pidió que no se le pagaran porque ni siquiera ha finalizado septiembre.



Este equipo además verificó que en enero y febrero el candidato presidencial del gobernante Partido Nacional y alcalde de la capital hondureña no recibió sus dos salarios de 81,000 lempiras cada uno, mientras que en marzo sí cobró 40,500 lempiras en proporción de los 17 días que trabajó.