Laura Bozzo vuelve a aparecer en público y explica por qué no se ha entregado

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La presentadora Laura Bozzo reapareció en público el martes luego de mes y medio en el que no se conocía ninguna información acerca de ella tras convertirse en una prófuga de la justicia mexicana por una orden de aprehensión por un presunto fraude fiscal.



A través de su cuenta de Twitter, Laura dio señales de vida, publicando un tuit en donde explicaba los motivos por los que aún no se ha entregado a las autoridades mexicanas a pesar de haber recibido una orden de arresto.

" Siento no haber cumplido. Entendí (que) tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es porque mis problemas de salud, avalados por médicos, eran una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, ¿cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba, se paga", público Bozzo en la red social.





Minutos después de su mensaje en Twitter, la presentadora del programa "Laura Sin Censura" eliminó la publicación, sin embargo, ya era muy tarde y muchos de sus seguidores lograron tomar captura.



Luego de haber borrado el mensaje, Bozzo continuó publicando otros tuits de respuesta a cuestionamientos que le hicieron sus seguidores, diciendo en uno de ellos: "Los amo. Creí en gente a quien le di poder y me estafaron. Preferible creer en la gente del SAT que ellos, ladrones".



Varios de sus seguidores en la red social comenzaron a cuestionarla por sus acciones dentro de la plataforma e incluso una usuaria llegó a llamarle "vulgar", a lo que Laura respondió: "Puede ser que sea naca, pero ratera jamás".



En otro tuit Laura dijo que "jamás pagó fortunas de impuestos con su nombre" y pidió a sus seguidores que "no se dejen engañar".



La popular presentadora de televisión peruana en ningún momento mencionó donde se encuentra actualmente o si piensa entregarse a las autoridades.

Problemas legales

La reaparición de Laura Bozzo tuvo lugar justo un día después de que perdiera una demanda en México ante Gabriel Soto e Irina Baeva.



La conductora de "Laura sin Censura" no se presentó a la audiencia en los juzgados con la pareja por la demanda que ellos interpusieron en su contra por los delitos de acoso, discriminación y amenazas.



Tras no haber acudido a los tribunales, los demandantes ganaron el caso y el juez ahora deberá de determinar la sanción que debe cumplir Laura Bozzo, que en caso de ser económica sería de 50 mil dólares y una disculpa pública.

