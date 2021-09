Yani Rosenthal confirma acercamientos con Godofredo Fajardo para posible alianza  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, Yani Rosenthal, confirmó este miércoles que ha tenido reuniones con el aspirante a la alcaldía de la capital por el Partido Democracia Cristiana, Godofredo Fajardo, para que él sea quien lo acompañe en campaña, ya que Eduardo Martell se niega a hacer campaña con él.



Según detalló Rosenthal, su decisión se deriva de la negativa de su candidato a la alcaldía capitalina de trabajar mano a mano con él, ya que Martell asegura que su candidato a la presidencia es Salvador Nasralla.



Explicó esta sería una alianza de hecho, debido a que el tiempo de inscripción de alianzas ya finalizó, por lo que esto es una alianza de acuerdo por ambas partes.



"Ayer (martes) tuvimos la reunión, no fue un primer acercamiento porque nosotros ya habíamos tenidos acercamientos con toda la Democracia Cristiana a nivel nacional, incluyendo su candidato presidencial, en esas primeras reuniones también participó Godofredo, pero esas reuniones no tuvieron ningún resultado y Godofredo ayer se acercó diciendo que él sí está interesado en seguir la plática de una alianza a nivel de la alcaldía", dijo Rosenthal a HCH.

El presidenciable liberal aseguró que el problema que tiene el partido "es que ya eligió su candidato, que es Eduardo Martell. Fue electo por el pueblo liberal, yo se lo reconocí al día siguiende de la elección... invitamos a Martell a que se integrara, lo he hecho en múltiples ocasiones".



"Yo le he dicho 'Martell, únase con nosotros, acerquese a la campaña' el partido ocupa un candidato a alcalde aquí en Tegucigalpa. Yo ando en los barrios en reuniones pero él se ha negado a acercarse", recalcó.



Rosenthal aseveró que el martes envió a altos dirigentes del partido a platicar nuevamente con él, a pedirle que por favor se integre, "pero dijo que estaba dispuesto a unirse pero no a andar conmigo en reuniones y que anduviéramos cada quien por su lado".



"Eso no tiene sentido, porque si nos unimos y andamos juntos él va a sacar más votos y yo voy a sacar más votos, nos va a ayudar a los dos, pero lamentablemente él no quiere hacerlo", contó.

Alianza

Rosenthal explicó que la negativa de Martell hace que la alianza con Godofredo sea una opción para el Partido Liberal.



"El mundo sigue, nadie es indispensable, si yo hoy faltara en este mundo inmediatamente el partido tendría otro candidato. Repito, el candidato que eligió el pueblo liberal es Martell, pero tampoco nadie es indispensable en el Partido Liberal", argumentó.



"Ayer el resultado de la reunión fue que el Consejo Central Ejecutivo nombró una comitiva de tres personas para que se reuna hoy con Godofredo y continúe las pláticas", aseveró.

El liberal, además, explicó que, de darse la alianza, no solo quedará en palabras, pues firmarán un acuerdo entre las partes, pero eso no quiere decir que le van a quitar el puesto a Martell.



Detalló que de acuerdo con los estatutos del Consejo Central Ejecutivo, los candidatos electos están obligados a apoyarse, "pero si él no pide el voto por mí, yo que voy a hacer, tengo que buscar otra persona".



Rosenthal tildó de logro del Partido Liberal "conquistar un cachureco y que se una a las filas del partido".



"Él simboliza más de 300 mil nacionalistas que están resentidos con este gobierno y que no quieren apoyar al Partido Nacional y que son un problema grante para los nacionalistas por que no van a votar por ellos", dijo.

Martell reacciona

Luego de que se diera a conocer que Yani y Godofredo estaban reuniéndose para sellar una alianza, Eduardo Martell reaccionó bastante sarcástico en sus redes sociales.



"¿Alianzas con cachurecos? Ummm", escribió en su cuenta de Facebook junto a un emoji de duda.



Los liberales que siguen al candidato a la alcaldía no dudaron en compartir sus comentarios en relación a la posible alianza.



"Los yanistas nunca van a entender que estan destruyendo al partido liberal al apoyar candidatos corruptos", "Hay un grupito con Yani intransigente, los que sacaron a Kike (Ortez) y a Martell, y lo colocaron como suplente en el nuevo CCEPL", se puede leer en la publicación de Martell.



Hasta el momento, el liberal no ha vuelto a postear nada en relación a la alianza.