Muere el actor de "Sex and the City", Willie Garson, tras una lucha contra el cáncer

Su papel como Stanford Blatch en Sex and the City es uno de los más recordados. Foto: AP

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Tras una larga batalla contra el cáncer que padecía, el actor Willie Garson, conocido por su papel de "Stanford" en la serie Sex and the City, murió el martes 21 de septiembre a los 57 años.



Hasta el momento se desconoce cuál era el tipo de cáncer al que se enfrentó y que le arrebató la vida.



La noticia de su muerte fue confirmada por un familiar del actor a la revista Variety. No revelaron detalles de su funeral.



"Willie Garson era en vida, como en la pantalla, un amigo devoto y una luz brillante para todos en su universo", dijo un portavoz de HBO en un comunicado a CBS News.



Agregó: "Creó uno de los personajes más queridos del panteón de HBO y fue miembro de nuestra familia durante casi veinticinco años. Nos entristece profundamente enterarnos de su fallecimiento y extendemos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos".

Por su parte, su hijo Nathen escribió en Instagram: "Te amo mucho papá. Descansa en paz y estoy muy orgulloso de haber compartido todas tus aventuras y que pudimos cumplir muchas de ellas. Estoy muy orgulloso de ti.



Siempre te amaré, pero creo que es el momento de que te vayas a una nueva aventura por tu cuenta. Siempre has a estar conmigo. Te amo más de lo que te puedas imaginar y me alegro que ya puedas estar en paz. Siempre fuiste la persona más fuerte, graciosa e inteligente que yo haya conocido. Me siento feliz que hayas compartido tu amor conmigo. Nunca lo olvidaré ni lo perderé".

Sex and the City

Willie Garson estudió teatro en la Universidad Wesleyan y recibió una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Drama de Yale, en Estados Unidos.



Uno de sus papeles más recordados es el de Blatch Stanford en la serie "Sex and the City" en la que participó en 27 capítulos. También trabajó en las dos películas.



En la famosa serie producida por HBO, además de ser uno de los mejores amigos de Carrie Bradshaw era un socialité y agente de ventas homosexual quien recibía el apodo de “Stanny”.



Garson también tuvo apariciones en otras series como CSI: Miami, Star Trek: Voyager y Los Hechiceros de Waverly Place.