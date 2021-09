"Cuidémonos por favor": Fabián Ríos preocupa al publicar videos recibiendo oxígeno

Luego de ambas publicaciones en su red social, los mensajes de recuperación no se hicieron esperar para Fabián Ríos, quien no detalló las condiciones en las que se encuentra su salud. FOTO CORTESÍA: @fabianrioss

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- A tan solo días de haber anunciado su compromiso con la actriz Yuly Ferrerira, el colombiano Fabián Ríos causó preocupación en todos sus seguidores al publicar un video donde aparece recibiendo oxígeno.

El actor de 'Sin senos sí hay paraíso', compartió una grabación por medio de Instagram, donde se le puede apreciar con los ojos cerrados, sentado en una silla y conectado a una máquina para ayudar a su respiración. "Cuidémonos por favor", escribió el también modelo de 41 años.

Horas más tarde, en un segundo post, Ríos reiteró que el oxígeno lo ayudó a conseguir una "saturación estable". Sin embargo, no especificó qué provocó que requiriera de este tipo de atención.

"Y este fue mi día 10, cuidándome mucho. Manteniendo los protocolos, por supuesto una excelente alimentación y cuidado de la mano de mi esposa Yuly Ferreira", expresó el artista.

A renglón seguido externó que "el oxígeno me ayudó para mantener una saturación estable. También es muy importante que el estado de ánimo esté arriba, aunque no es fácil pero de la mano de Dios lo hicimos. Cuidemos (a) todos, sobre todo a nuestros adultos mayores".

Mensajes de aliento

Luego de ambas publicaciones en su red social, los mensajes de recuperación no se hicieron esperar para Fabián Ríos.

"Pronta recuperación", le deseó su colega Cynthia Olavarría. Por su parte, el actor ecuatoriano Roberto Manrique dijo: "Bendiciones, Fabián".

En tanto, sus casi cinco millones de seguidores no se quedaron atrás y le hicieron manifiesto su apoyo total. "No entiendo. Ayer subió un video con su hijo y en la noche este…la verdad no sé, pero recupérate pronto", expresó un seguidor. "Con Dios todo es posible. ¡Fuerzas Fabián! Vas a salir bien", dijo otro más.

