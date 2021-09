Los morosos de la hacienda pública quedarán fuera de las planillas electorales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los morosos de la hacienda pública que no se pongan al día con el fisco serán inhabilitados de las planillas de candidatos a cargos de elección, según fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE).



El listado de aspirantes ya fue remitido por el ente colegiado al Servicio de Administración de Rentas (SAR) para que revise quiénes tienen deudas pendientes con el Estado que pueden ser impuestos no pagados o reparos no desvanecidos. Una vez hecha la revisión, el SAR enviará al CNE el listado de los políticos no aptos para seguir en las planillas para proceder a su inhabilitación antes de que se ordene la impresión de las papeletas en el nivel de diputados y alcaldes, especialmente.

LEA: Seis de cada 10 precandidatos no rindieron cuentas por propaganda en las primarias de 2021



También puede ocurrir que un candidato presidencial, designado o independiente esté pendiente con el fisco y correrá la misma suerte.



“Le solicitamos al CNE la base de datos de todos los que están aspirando a un cargo en noviembre, estamos haciendo el análisis para determinar quiénes no han cumplido con sus obligaciones formales o materiales”, afirmó la titular del SAR, Miriam Guzmán.



Dijo que los políticos todavía están a tiempo de ponerse al día “con sus obligaciones, de lo contrario el CNE tomará las medidas que corresponde”.

ADEMÁS: Empresas proveedoras del TREP tienen problemas para presentar garantías al CNE



Entre las obligaciones de los aspirantes a cargos de elección popular es la de disponer de un Registro Tributario Nacional para “presentar sus declaraciones de renta, de ventas y pagar puntualmente los tributos que corresponden”. Si se dedican al comercio deben estar constituidos como comerciantes individuales y presentar una declaración jurada todos los meses.



El consejero suplente Flavio Nájera dijo que el CNE también está haciendo cruces de información con la Corte Suprema de Justicia para excluir del censo a los reos sentenciados. Igualmente, con las FF AA y con la Policía.

TAMBIÉN: ¿Qué tan depurado quedará el nuevo censo electoral?