"Hoy me siento menos enojada": YosStop reflexiona sobre su vida desde la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Una nueva carta redactada por la youtuber YosStop, desde el centro penal de Martha Acatlita, fue compartida por su pareja este lunes tras ser vinculada a delitos de pornografía infantil desde el pasado mes de julio.

El novio de Yoseline Hoffman, Gerardo González, publicó a través de su cuenta de Instagram unas palabras que expresaban el sentir de su pareja de cara al futuro, puesto que ha sido el encargado de mantener actualizados a todos sus seguidores sobre lo que le sucede a la influencer mientras permanece guardando prisión.

"Me han dicho varias personas que están enojadas con lo que está sucediendo. Si estuvieran en mi lugar, ¿cómo se sentirían?…Claro que he sentido enojo y muchas otras cosas, pero ¿de dónde viene el enojo?… básicamente de nuestros propios pensamientos y emociones.Y me cuestiono: ‘¿De qué me sirve?’…", comenzó diciendo la creadora de contenido en la carta divulgada por González.

Seguidamente expresó: "A veces también el enojo se queda guardado y se convierte en resentimiento y rencor. Ninguna de esas emociones me sirve, ni me ayuda, ni las quiero; son 'veneno puro para el alma'. Tal vez si intercambiáramos papeles me sentiría igual que algunos de ustedes. Pero desde aquí les puedo asegurar que a diferencia de antes de que pasara esto, hoy me siento menos enojada".

La menor de la familia Hoffman ha dejado entrever que su estadía en el recinto carcelario le ha provocado mucho sufrimiento, sin embargo, también le ha ayudado a madurar, sanar y aprender sobre ella misma y demás personas en reclusión.

Finalmente, y luego de reflexionar en torno a su difícil realidad, YosStop escribió: "Así que hoy los invito a que si se sienten enojados por cualquier razón detengan su mente y respiren profundamente un par de veces para tratar de soltarlo y no engancharse, no darle demasiada importancia a algo como para poder cambiar la forma en que ahorita están percibiendo su vida, dejen a la emoción pasar e irse, vas a volverla a sentir tarde o temprano pero el punto es que no te quedes ahí".

Cambio de perspectiva

Es preciso recordar que, esta no ha sido la única carta que ha escrito la youtuber desde que se encuentra en prisión. Hace unos días, Gerardo compartió un mensaje redactado con puño y letra de Yoseline, donde daba a conocer sus mayores preocupaciones dentro de la cárcel.

"Ojalá esta experiencia que estoy viviendo les llegue a más personas. Que valoren su tiempo, en qué lo invierten o quiénes lo invierten. ¿Valió la pena? No sabemos lo que va a pasar la próxima hora. Puede temblar, podemos morir, alguien que quieres puede morir, desaparecer o privarlo de su libertad", se leyó en un post de Instagram.





