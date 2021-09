James Bond no puede ser interpretado por una mujer, dice Daniel Craig

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El actor Daniel Craig, conocido por interpretar a James Bond, causó polémica al revelar que no considera bueno que una mujer realice el papel del famoso espía.



Craig fue interrogado durante una entrevista en Radio Times sobre el papel de una mujer como Bond y respondió "¿Por qué una mujer debería interpretar a James Bond cuando debería haber un papel tan bueno como James Bond, pero para una mujer?".



Las declaraciones de Craig hacen eco antes del estreno del film No time to die, el último que lo mostrará como espía.



El comentario del actor surge después de que la productora de la franquicia, Barbara Broccoli, dijera que "James Bond puede ser de cualquier color, pero es un hombre".

Vea aquí: Actores que interpretaron a James Bond, el agente 007



Broccoli dijo que preferiría escribir nuevos personajes específicamente para mujeres, en lugar de convertir el icónico papel principal en una mujer.



Desde hace varios meses circula el rumor que apunta a la británica Lashana Lynch como la actriz para interpertar a Bond.

Para Lynch, cualquiera puede interpretar el papel icónico de Bond porque pase lo que pase, el público seguirá viendo películas de la franquicia.

Mire aquí: Así es Lashana Lynch, actriz británica que sería la agente 007 en James Bond