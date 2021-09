¿Niña o niño? Stormi reveló por error el género del bebé que espera Kylie Jenner

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- A diferencia de su primer embarazo, Kylie Jenner ha decidido compartir con sus seguidores y el mundo que está esperando a su segundo bebé.



Cuando la empresaria se convirtió en madre por primera vez, únicamente reveló que estaba a punto de dar a luz, semanas antes del parto. En esa ocasión no dio detalles del sexo de su primogénito.



Sin embargo, esta vez fue diferente pues la también influencer estaría en la dulce espera de otra niña, o al menos así lo dejó ver Stormi en un video que Jenner publicó en Instagram.



Todo pasó mientras Kylie hablaba con sus seguidores sobre su nueva línea de trajes de baño "Kylie Swim". De repente la pequeña se acerca para acariciar su panza y jugar con ella.



De inmediato Stormi dice: "For my sister" (Para mi hermana) lo que dejó ver que la socialité de 24 años espera una niña otra vez.

El pasado 7 de septiembre Kylie compartió un emotivo video para contarle al mundo que está esperando un nuevo bebé junto a Travis Scott. De igual forma reveló el momento en qué le contó al padre de sus hijas y a su madre.

Kylie también ha mostrado en sus redes sociales los antojos que ha tenido y cómo luce con su panza de embarazada.

Hasta la fecha se desconoce cuándo nacerá su bebé.