En su centenario aeropuerto Toncontín dejará de operar vuelos internacionales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al arribar a su cumpleaños número cien, el hasta ahora aeropuerto Toncontín se encuentra por despojarse de su categoría de internacional.



Por lo que quedará en la historia de la capital el hecho que en el centenario de la terminal aérea se cancelarán los vuelos internacionales para limitar sus operaciones a vuelos locales y privados.



Fue en 1921 cuando se registró el primer aterrizaje en la capital de Honduras en el entonces llamado Potrero del Llano, era una pista improvisada pero abrió paso a un nuevo método de transporte: la aeronavegación.

Para 1933, en el gobierno de Tiburcio Carías Andino, se ordenó la primera ampliación de la pista del aeródromo de norte a sur, cambios que se acompañaron con la construcción del edificio de la terminal de pasajeros y un año más tarde se inauguró la obra con el aterrizaje de un DC-3 de la aerolínea Pan Am de Estados Unidos, según indicó el columnista Jorge Aguilar Paredes.

Las modificaciones en Toncontín continuaron realizándose y en 1948 se hicieron nuevas remodelaciones a la pista. Con esas mejoras operó hasta 2018 cuando la pista alcanzó los 1.86 kilómetros de extensión y al siguiente año se amplió a 2.16 km. Con ello se logró un margen de cabecera de aterrizaje mayor.

Según estimaciones de la CCIT, la única forma de que Toncontín no muera es que siga operando con vuelos internacionales centroamericanos. Foto: Alex Pérez/El Heraldo





Para octubre de 2020 el icónico aeropuerto Toncontín dejó de ser administrado por Interairpots y pasó a manos de la empresa Palmerola International Airport (PIA). En ese entonces se anunció la cancelación de vuelos internacionales en esa terminal aérea para migrar sus operaciones a Palmerola en Comayagua, zona central del país.

Lo anterior significa que la población que quiera salir del país vía aérea deberá recorrer los 73 kilómetros que hay desde la colonia El Carrizal en Comayagüela hasta Palmerola, generando más costos a los usuarios de ese servicio, así lo consideró Nery Reyes, una capitalina que viaja al exterior con frecuencia. “Uno que vive aquí en la capital ya está acostumbrado a tener el aeropuerto cerca. No es correcto que lo trasladen hasta Comayagua porque es un gasto adicional. Yo viajo seguido a Estados Unidos, imagínese cuánto voy a gastar”.

”No hay marcha atrás”

Sobre el tema, EL HERALDO consultó con la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), y su vicepresidente Daniel Fortín reconoció que “ya no hay marcha atrás. Hay un contrato firmado, una publicación en La Gaceta y ya se construye Palmerola, entonces ya no hay para dónde”, lamentó. Ante ese escenario, la CCIT adoptó la postura en pro de la permanencia de vuelos regionales y la construcción de una carretera alterna a la CA-5 que reduzca unos 30 kilómetros de distancia en vehículo. “La carretera debe ser segura y carente de tráfico pesado, esa es nuestra postura, porque pedir que paren Palmerola ya no se puede”, concluyó.



El superintendente César Cáceres reiteró que Toncontín seguirá operando con vuelos nacionales, privados y de carga. “Lo que se modificará es la migración progresiva de vuelos internacionales a Palmerola. En la medida que Aeronáutica Civil indique que Palmerola es operable, así se irá migrando”, dijo el representante de la SAPP.

AeroMéxico, American, Avianca, Copa y United son las aerolíneas que hasta ahora se sabe operarán en Palmerola. El 17 de noviembre será el primer vuelo oficial. Foto: Alex Pérez/El Heraldo

