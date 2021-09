Ser campeón de la Liga Concacaf, el objetivo de Pedro Troglio

SURINAM.- Con el plantel muy cansado tras el viaje de 25 horas a Surinam, el Olimpia, actual tricampeón del fútbol hondureño, iniciará los octavos de final de la Liga Concacaf cuando enfrente al Inter Moengotapoe.



Pedro Troglio, entrenador de los leones, manifestó en conferencia de prensa que el objetivo siempre será el mismo: quedar campeón de este torneo internacional.



“Enfrentamos la competencia con el mismo objetivo de ser campeón. Si llegamos a pasar enfrentamos rivales que buscan lo mismo que vos, ser campeón. Uno tiene la ilusión, tratamos que el equipo se acomode, después del tema de selección y viajes”, dijo el argentino sobre el nuevo reto.



Inter MT, un equipo casi desconocido en el área caribeña, jugó la última final del Campeonato de Clubes de la CFU (Unión Caribeña de Fútbol). Perdieron 3-0 en la final contra el Cavaly de Haití.



Diezmado por varias bajas en el plantel debido a las lesiones, Troglio aseguró que no cambiará su alineación en la Liga Concacaf.



“No va a variar tanto en relación al equipo que ganó el sábado (4-0 al Victoria), vamos a verlo este lunes para ver los más golpeados como Edwin Rodríguez y Pinto, pero si están bien no habrá variantes. Además, creo que no se va a jugar el clásico el fin de semana y tendremos esa posibilidad de descansar”, explicó.









El entrenador de los leones sabe que la competencia se pondrá más intensa si pasan de los octavos de final.



“Es la llave más compleja y si logramos pasar nos esperan los mismos rivales que esperan ser campeón, como Saprissa, Alajuelense que buscan salir campeones. Esto pasa cuando pertenecés a un equipo grande, porque somos siete equipos los que pensamos lo mismo, uno será exitoso y los otros seis seremos fracasados, así que uno sabe que es así. Tenemos la ilusión y buscamos que el equipo se vaya acomodando por las lesiones y lo bueno de estar arriba en los primeros lugares te da posibilidad. Ojalá que podamos definir esto de Concacaf antes de que se lleguen las finales de diciembre”, finalizó.