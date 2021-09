Cinco tips para disfrutar el feriado Morazánico sin gastos excesivos   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Estrés, trabajo y pandemia son algunos términos que los capitalinos quisieran olvidar en este feriado Morazánico. Las vacaciones están a la vuelta de la esquina, pero no todos tienen los mismos planes.



¿Debería gastar en unas vacaciones? ¿Puedo hacerme de una deuda? ¿Es necesario salir? Estas son algunas interrogantes que seguro pasan por su cabeza previo al feriado.



Para ello, Wensen Mateo, coach en Finanzas personales, explicó a EL HERALDO algunos consejos que todo capitalino económicamente activo debería tomar en cuenta para preparar sus vacaciones sin incurrir en gastos excesivos:

1- Primero lo primero

Antes de hacer las maletas, debe elegir el tipo de vacaciones que prefiere, a qué lugar desea ir, el medio de transporte y qué actividades le gustaría realizar. Sobre todo sea honesto sobre el presupuesto con el que cuenta. Evite los excesos.

2- Planifique sus gastos y cree un presupuesto de viaje

Planear las vacaciones y tener una lista de actividades que le gustaría hacer le permitirá calcular los gastos para cuidar su bolsillo. Recuerde que ahorrar para viajar minimiza el riesgo de adquirir deudas innecesarias.

3- Viaje local

El turismo local es una excelente alternativa para disfrutar las vacaciones. Es la ocasión propicia para conocer los destinos más cercanos a la ciudad, degustar deliciosos platillos y bocadillos típicos, y divertirse en familia con las actividades tradicionales propias de cada lugar.

Al hacer turismo interno se promueven las actividades socioculturales, se beneficia la economía local y se fomentan mayores oportunidades de empleo. Un viaje cercano le permite hacer más actividades con menos dinero.

4- Turista precavido vale por dos

Sea responsable al utilizar su tarjeta de crédito. No permita que sus vacaciones soñadas se conviertan en una pesadilla financiera. No olvide que las tarjetas de crédito no son una extensión a sus ingresos, y que el uso no planificado de ese crédito puede convertirse en un dolor de cabeza.

Si sus finanzas son saludables, se recomienda utilizar la tarjeta como medio de pago y no como mecanismo de financiación. Procure destinar una cuota mensual de ahorro para su próximo viaje.

5- Aplique la regla de oro: “No gastar más de lo que puedo pagar”

En ocasiones nos dejamos llevar por la euforia del momento, realizamos compras por impulso, emoción o capricho y nos olvidamos de adquirir lo que es realmente necesario. Antes de sacar la billetera, hágase las siguientes preguntas: ¿Es algo que necesito o es un lujo? ¿Qué pasa si no lo compro? Si no es una necesidad y si no pasa nada ¡no lo compres!

El experto aconsejó que si ya evaluó su condición financiera y considera que de momento no es ideal viajar, es mejor tomarse un descanso ¡Quédese en casa! Los mejores momentos se viven en familia.



Según el experto en inteligencia financiera, “no existe mejor inversión que pasar el tiempo con los que más amas. Aprovecha el tiempo de calidad para hacer actividades en familia. Puedes cocinar ese plantillo delicioso que viste en televisión, ver tu película o serie favorita, salir a caminar o realizar deportes. Incluso, realizar mejoras a tu hogar”.



Para la empresa privada, el feriado Morazánico 2021 se gozará a partir del próximo miércoles 6 de octubre (12 del mediodía) al sábado 9 de octubre.