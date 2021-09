"Hay una campaña sucia": Xiomara sobre su postura en el aborto y el matrimonio igualitario

CORTÉS, HONDURAS.- La aspirante a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, presentó, la mañana de este lunes, su plan de gobierno frente a representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), con el objetivo de socializar sus propuestas.



Tras la comparecencia, la exprimera dama destacó que su plan de gobierno no es como el de los demás candidatos y aseguró que en él están comprendidos puntos importantes que otros políticos se niegan a abordar, pero que son relevantes para la población.

"Reiteré bajar el costo de los combustibles, bajar el costo de la energía, y gratis a los pobres; no más impuestos, e incentivos al emprendedurismo e impulsar las represas en el Valle de Sula", escribió en sus redes sociales tras la reunión con los empresarios del departamento de Cortés.

Polémica por aborto y matrimonio igualitario

Cuando salía de la reunión, la aspirante presidencial fue abordada por los medios de comunicación, quienes le preguntaron cuál es su postura sobre el aborto y el matrimonio igualitario, puesto que sectores aseguran que ella busca legalizar ambas cosas si llega a ser electa, generando una fuerte polémica.



Ante eso, Castro respondió que por eso hay que leer su plan, el cual presentó públicamente hace algunos días y que puso a disposición de todos en sus redes sociales, pues afirma que mucho de lo que se dice no es verdad.

"Hay una campaña sucia y nosotros tenemos que entender que esa campaña sucia se está generando, precisamente, para que no veamos los verdaderos problemas que hay en Honduras. Han lanzado una cortina de humo para que nadie hable de lo que está pasando y generar controversia", comenzó diciendo la única mujer en la papeleta presidencial del próximo 28 de noviembre.



"¿Está a favor del aborto?", continuó una periodista, ante lo que Xiomara contestó: "Soy cristiana, profeso la religión católica. Mis valores y principios se asientan precisamente en los valores que yo recibí desde mi casa... mis valores son la fortaleza que me permiten estar frente a ustedes pidiendo su confianza. En la dirección de un país tenemos que tocar temas que durante mucho tiempo estaban ocultos, pero que se convierten en una realidad en Honduras y estos temas hay que llevarlos al debate y que sea el soberano el que defina qué se deba hacer".



Y es que aunque el matrimonio igualitario no se encuentra en ninguna parte del documento, entre las propuestas de la candidata de Libre aparece la despenalización del aborto por tres causales, específicamente en el inciso 5, numeral 4 del documento, señala: "Despenalizar el aborto por 3 causales: 1. en caso de violación, 2. en caso de que la vida de la madre corra riesgo y de 3. malformaciones fetales que impidan una vida digna", lo cual ha generado reacciones a favor y en contra.

