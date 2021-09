"Fue un ataque a civiles": retiran cuerpo de misquito muerto en presunto enfrentamiento

TEGUCIGAPA, HONDURAS.- Familiares y paisanos del misquito fallecido durante un presunto enfrentamiento con militares se presentaron la mañana de este lunes a reclamar los restos de quien en vida respondía al nombre de Erick Baru Rivera, de 30 años de edad, quien falleció tras recibir heridas de arma de fuego.



El ahora occiso fue una de las cuatro personas heridas el pasado jueves en el sector de La Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios, luego de que las autoridades aseguraran que mientras intentaban acercarse a una embarcación cargada de droga, los ocupantes abrieron fuego en represalia, provocando un intercambio de balas que dejó como saldo los heridos y daños a la aeronave militar.



Minutos después, las autoridades lograron incautar la presunta droga que era transportada dentro de barriles y detener a varios hombres, además de trasladar a un centro asistencial a los heridos. Sin embargo, Erick Rivera falleció en las últimas horas.

Versiones encontradas

Un día después del hecho, las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de un breve comunicado, detallaron que cuatro personas resultaron heridas, entre ellos Mardoqueo Williams Gómez, Franklin Casildo Harris y Erick Rivera (el fallecido), pero el coordinador de Muskiti Asla Takanka (Masta), Modesto Morales, aseguró que dos misquitos murieron en el lugar y que eran siete las personas lesionadas.



Por otra parte, Mirna Good, vicepresidenta de Masta, confirmó esta mañana que son tres y no uno los fallecidos tras el cruce de balas.



"Son tres los muertos. Hay cuatro hospitalizados en el Hospital Escuela, en Puerto Cortés tenemos dos, en Tocoa hay tres y en casa hay un herido que no pudo ser trasladado", detalló.



Además, la líder misquita aseguró que no se trató de un enfrentamiento, sino de una "confusión y un ataque indiscriminado".

"Quiero aclarar que no fue enfrentamiento como el ejército ha querido decir, esto fue una confusión entre los mismos efectivos del ejército y no hay ningún narcotraficante detenido, ¡que no mientan! Este fue un indiscriminado ataque a una comunidad civil por parte del ejército de Honduras", declaró.



"No se decomisó ninguna droga. Todos eran drones (barriles) vacíos. Tenemos a nuestro líder Modesto Morales que sufrió (presenció) los hechos y por eso antenoche lo quisieron matar y nosotros estamos denunciando estos hechos. Llegaron hombres armados a la casa y él pudo ver cuando estaban llegando y salió corriendo; se metieron a la casa y "hurgaron" la casa, al ver que no lo encontraron hicieron disparos y se fueron, andaban en una lancha tres hombres armados", denunció también la líder del vasto departamento.

Hija de Carolina Echeverría conmocionada

Erika Urtecho Echeverría, hija de la exdiputada asesinada en Tegucigalpa, Carolina Echeverría Haylock también llegó a las afueras de la morgue capitalina, donde saludó a algunos de los paisanos de su madre y prometió ayudar con el traslado y entierro de Rivera.



"Hubo un incidente en la comunidad de Ibans en donde salieron heridas personas que estaban trabajando o que estaban cerca de la playa", narró la ahora aspirante a diputada por La Mosquitia.

Urtecho Echeverría se mostró solidaria con los familiares de Erick Baru Rivera y con los parientes de los heridos que están hospitalizados.







Urtecho Echeverría dijo que Erick Baru trabajaba en una fábrica de medusas y aseguró que su pérdida ha causado mucho dolor en la comunidad y en ella, pues se siente agradecida y comprometida con los misquitos que le demostaran tanta solidaridad tras el asesinato de su madre.

