Denuncian a Gloria Trevi y a su esposo por evasión fiscal

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La cantante Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez Martínez fueron denunciados por una supuesta evasión fiscal, según reportan varios medios mexicanos.



Fue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los estaría acusando de evadir 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



La denuncia fue presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 8 de septiembre, luego que consideraran que las empresas que ambos disponen y que están ubicadas en Texas, Estados Unidos, son para evadir el pago de impuestos en el territorio nacional.



Una de las empresas es Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005, y en la que cantante regiomontana fue directora hasta mayo o junio pasado y se quedó en su lugar su cónyuge.

Según testimonios, se menciona que entre las transferencias por las que no se habrían pagado impuestos se encuentra una por más de 7 millones de pesos, que sirvió para detectar operaciones inusuales por parte de la cantante y su esposo.



En el programa Sale el Sol se mencionó que Trevi y su marido sí pagarían impuestos, pero no a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sino a su homónimo, el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service -IRS-) en Estados Unidos porque sus empresas están dentro de territorio estadounidense.



Esta no es la primera vez que la pareja enfrenta problemas con la ley. El esposo de la también actriz fue detenido en noviembre de 1999 por las autoridades de Esados Unidos cuando intentaba viajar a México sin declarar 410 mil dólares. Tras violar el acuerdo por viajar a México, se le giro una orden de aprehensión y después se le ordenó pagar con cuatro meses de carcel en la prisión de La Villa, en Hidalgo, Texas.



Por su parte, Gloria tuvo problemas con las autoridades junto a su expareja Sergio Andrade en el años de 1999 donde se le denunció por corrupción, abuso y violación de menores.



Por ese caso, estuvieron prófugos de la justicia, hasta que los detuvieron en Brasil. Gloría Trevi y su ex pareja pasaron más de tres años encarcelados, hasta que ella decidió buscar la extradición a México, en donde fue absuelta del crimen y liberada en 2004 ya que que la fiscalía local consideró que no había presentado pruebas suficientes y determinó liberándola de todos los cargos.