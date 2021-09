TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, afirmó que, entrando en funciones el nuevo aeropuerto internacional de Palmerola, Honduras será el único país de Centroamérica sin terminal de categoría internacional.



"La única capital de Centroamérica que no va a tener aeropuerto internacional es Tegucigalpa. No vamos a poder decir ‘bienvenido a Tegucigalpa’", expresó Fortín, según recogen varios medios de comunicación.



En los últimos meses el aeropuerto internacional de Toncontín ha sido tema de interés para los hondureños debido a un anuncio de las autoridades sobre retirarle la categoría internacional y dejarlo para vuelos locales y privados.



En Centroamérica se contabilizan al menos 15 aeropuertos internacionales modernos. Sin embargo, no todas las capitales de los países de la región cuentan con un aeródromo de categoría internacional.

Tal es el caso de Costa Rica, ya que su principal aeropuerto de servicio es el Juan Santamaría y está ubicado en la ciudad de Alajuela, a 18 kilómetros de San José (capital).

Asimismo, el aeropuerto internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, antiguamente llamado aeropuerto internacional Cuscatlán, está localizado a unos 40 kilómetros de su capital, San Salvador.

Está el caso de Belice, cuya capital Belmopán tampoco tiene aeródromo de categoría internacional.



Los países centroamericanos que, efectivamente, cuentan con un aeropuerto internacional en sus capitales son Guatemala, Nicaragua, Panamá y -hasta ahora- Honduras con el aeropuerto internacional Toncontín.

El caso de Toncontín

La terminal de Toncontín fue clasificada por el programa Most Extreme Airports de History Channel como el segundo aeropuerto más extremo del mundo.

En el 2010, por razones de seguridad y para permitir el despegue de aeronaves más pesadas, se amplió la pista 300 metros, haciendo más accesible su aterrizaje y despegue; y de esta forma la pista alcanza los 2,012 metros de longitud.

No obstante, la aproximación al aeropuerto se considera una de las más difíciles del mundo para todos los aviones, especialmente en condiciones climáticas adversas.

Pese a ello, trasladar las operaciones de Toncontín a Palmerola siempre generó un debate intenso, debido al impacto económico y social que supone dejar a la capital de Honduras sin una terminal de categoría internacional.

En todo caso, la puesta en marcha de Palmerola va y es inminente que Toncontín ya no reciba vuelos internacionales comerciales.

El economista Obed García, del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), estimó que se pueden dejar de percibir hasta 100 millones de lempiras al año en la capital con el cambio de categoría del aeropuerto Toncontín.

Por su parte, el economista y catedrático universitario Gabriel Durón expresó al equipo de EL HERALDO Plus que en caso de que se reduzcan las operaciones en Toncontín, la economía no se vería afectada porque el flujo que ya está realizándose producto de la dinámica de la economía sigue permanente.

El flujo solo se trasladaría a otro lugar: Comayagua, una posición equidistante entre las principales ciudades de Honduras, es decir, Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Y argumentó que posiblemente en el mediano caso los servicios más bien tiendan a disminuir de precios.

En tanto, el economista Claudio Salgado manifestó que él ve más ventajas que desventajas desde el punto de vista económico. El turismo del país no se verá afectado, en lo absoluto.

"No, el que va a venir a hacer turismo a Tegucigalpa y a sus municipios aledaños siempre va a venir a Comayagua y se va a venir para acá para Tegucigalpa; en Comayagua no hay mucho que ver entonces no va a ser un punto final, solo va a ser el punto para el aterrizaje de los aviones, igual que ocurre en la Lima", afirmó.

La magnitud de Palmerola

En Palmerola también se localiza la base aérea José Enrique Soto Cano y una base militar estadounidense, donde actualmente opera la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo.

La terminal está a unos seis kilómetros del centro de Comayagua y queda a unos 73 kilómetros de Tegucigalpa, lo que se traduce en un viaje de una hora en promedio, lleno de 45 curvas y dos rectas, desde la capital.

La nueva terminal de pasajeros tendrá 13 puertas de embarque (siete con mangas y seis para posiciones remotas) con una superficie cubierta de unos 40,000 metros cuadrados en tres niveles.

El nuevo aérodromo contará con 40 mostradores de check-in, 17 puestos de self check-in, 34 puestos de control migratorio y 45 locales comerciales.

En la superficie de 35,192 metros cuadrados de la plataforma comercial se podrá manejar la operación de hasta 13 aeronaves de manera simultánea.