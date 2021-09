Olimpia vs. Motagua podría reprogramarse; ¿Cómo se jugará la jornada 11 de la Liga Nacional?  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Dos partidos de la jornada 11 de la Liga Nacional de Honduras están en suspenso.



El primero es el atractivo clásico hondureño Olimpia vs. Motagua, previsto para jugarse el próximo viernes y que podría reprogramarse debido a los compromisos de los elencos en la Liga de Campeones de Concacaf.



El otro que podría sufrir una variación sería el pactado para el miércoles, es decir el Victoria frente al Honduras de El Progreso. En este caso, Real España ya había solicitado jugar esa fecha ante el club ceibeño.



Hasta el momento las autoridades deportivas no han hecho oficial ningún cambio, pero posiblemente lo hagan en las próximas horas.



El resto de partidos de la jornada 11 se jugarán tal y como lo establece el calendario de la Liga Nacional.



Así se jugará la jornada 11:

Miércoles 22-09-21 Victoria vs. Honduras Progreso (7:00 PM)

Viernes 24-09-21 Olimpia vs. Motagua (4:00 PM)

Sábado 25-09-21 Platense vs. Lobos UPN (4:00 PM)

Sábado 25-09-21 Real Sociedad vs. Real España (4:00 PM)

Sábado 25-09-21 Marathón vs. Vida (4:00 PM)



